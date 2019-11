Pomeriggio 5 | Ivana Icardi attacca Gaetano Arena sul bacio con Ambra | Dovevo

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Serena Granato Nella nuova puntata di5,ha accusatodi aver organizzato ad arte la paparazzata del discussoconLombardo Neldi questo lunedì 18 novembre, è stata trasmessa la nuova puntata di5, che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio l'ex gieffino più chiacchierato del momento,. Quest'ultimo, dopo aver preso parte alla sedicesima edizione del Grande Fratello, aveva recentemente fatto parlare di sé per via di una rissa o presunta tale avuta con il paparazzo Alex Fiumara e una foto, che immortalerebbe unavvenuto trae l'ex coinquilina al Gf16,Lombardo. La giovane è ora accusata di aver tradito il fidanzato Kikò Nalli. Ma, entrambi i diretti interessati,, si difendono dalle critiche, sostenendo di non essersi mai baciati. E nel nuovo ...

ChiccoseDOC : “GF 16”: GAETANO ARENA, SUL DIVANETTO DI “POMERIGGIO 5”, A CONFRONTO CON GLI EX COMPAGNI DI REALITY.. ENRICO CONTAR… - gossipblogit : Gaetano Arena: 'Kikò? Non tradisco un amico. Non c'è stato un bacio con Ambra' (video) - AndreaMarano11 : @Ivana07349536 Buon pomeriggio compagna Ivana ????????? -