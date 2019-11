Maltempo Liguria | frana su un terreno Aspi vicino a un viadotto a Bogliasco

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...

Maltempo in Liguria - neve nell'entroterra. Frana nello Spezzino - tre famiglie isolate : Nelle prossime ore i fenomeni nevosi andranno lentamente attenuandosi (con quota neve in rapido rialzo) ed è attesa una generale, temporanea pausa nelle precipitazioni

Maltempo Liguria - Toti : “In arrivo stato di emergenza per le zone colpite” : “Le schede per il Dipartimento di Protezione civile nazionale sono state chiuse ieri e trasmesse a Roma. Credo che nel prossimo Consiglio dei ministri utile verrà approvato lo stato di emergenza sia per queste valli sia per il resto del territorio colpito dal Maltempo delle scorse settimane“, ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che oggi, insieme all’assessore alla Cultura Ilaria Cavo, ha incontrato i ...

Maltempo Liguria - frana nella notte a Zoagli : verifica alle condotte di Chiavari dopo gli allagamenti : Il Maltempo che la notte scorsa ha interessato la Liguria ha causato danni e disagi. In particolare una frana avvenuta questa notte nel Comune di Zoagli ha interrotto temporaneamente la strada sulle alture che collega i paesi di Cerisola e Semorile. A causa del Maltempo, alcuni massi rocciosi sono precipitati sulla strada da un terreno privato invadendo tutta la carreggiata. Non sono state coinvolte persone o abitazioni. dopo un intervento dei ...

Venezia - Piazza San Marco chiusa per la marea. Maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 13:30 - La marea a Venezia ha raggiunto alle 11.26 il picco di 154 cm alla Punta della Salute, secondo la rilevazione dell'Ufficio meteo del Comune, e ora sta lentamente scendendo. A Burano la marea ha raggiunto i 149 centimetri, a Chioggia i 146. Il centro di Venezia è praticamente deserto, allagato al 70%.AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco ...

Venezia - chiusa Piazza San Marco per la marea<br>Il Maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro quando ancora si attende il picco della marea che potrebbe raggiungere i 160 cm verso le 11:20. Sospesi tutti i collegamenti sul Canal Grande. Intanto il maltempo torna a colpire la Liguria con forti piogge, frane e smottamenti. Nel capoluogo Genova una tempesta di fulmini ha provocato diversi ...

A Venezia allarme marea fino a 160cm <br>Il Maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro quando ancora si attende il picco della marea che potrebbe raggiungere i 160 cm verso le 11:20. Sospesi tutti i collegamenti sul Canal Grande. Intanto il maltempo torna a colpire la Liguria con forti piogge, frane e smottamenti. Nel capoluogo Genova una tempesta di fulmini ha provocato diversi ...

Maltempo Liguria - frane e smottamenti. Tigullio - paura per mareggiata : Mareggiate, frane, smottamenti e addirittura una forte tempesta di fulmini: il Maltempo è tornato ad abbattersi sulla Liguria, specialmente nel Ponente. Nella regione, dopo il passaggio della perturbazione nella notte, è cessata ora l’allerta meteo che era stata diramata ieri dalla Protezione civile. A Genova, una tempesta di fulmini ha causato numerosi blackout: anche il faro della Lanterna, simbolo della città, è stato colpito ed è al buio da ...

Meteo Italia - forte Maltempo e intense nevicate : tempesta di fulmini in Liguria - blackout in Piemonte : Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Torino, impegnati in tutta la provincia a rimuovere alberi pericolanti a causa della nevicata. Al Colle del Lys, in particolare, piante e arbusti sono caduti sulla strada, bloccando il passaggio dei mezzi spazzaneve. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nel cuneese dove a causa della neve si registrano anche disagi alla circolazione e distacchi di cavi elettrici: la provincia si è ...

Maltempo in Liguria : improvvisa frana a Sanremo - coinvolte alcune auto : Il Maltempo inizia ad entrar nel vivo della scena e cominciano anche i primi disagi sulle regioni del nord. Una notizia dell'ultim'ora ci informa di una frana avvenuta a Sanremo, in Liguria,...

Maltempo Liguria : ad ottobre e novembre danni per 65 milioni di euro per 30 comuni : Le ultime due ondate di Maltempo che hanno colpito la Liguria tra ottobre e novembre hanno provocato danni per 65 milioni di euro circa. La stima è stata resa nota oggi dalla Regione per quanto riguarda i danni registrati da enti pubblici per le piogge e gli allagamenti registrati tra il 21 e 22 ottobre e il 2 e 3 novembre. Sul totale, 15 milioni riguardano le somme urgenze già attivate o in via di attivazione da parte degli enti danneggiati. ...

Maltempo - è allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aperte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Maltempo - è allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aperte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Maltempo - rischio mareggiate in Liguria. Allerta in Campania : Ancora Allerta Maltempo sull'Italia: è gialla (fino alle 24 di martedì 5 novembre) sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna, mentre è terminata alle 13 di oggi in Calabria, dopo l'Allerta arancione di questa mattina sul versante tirrenico settentrionale della regione. Gialla, invece, in altre 13 regioni, tra cui anche la Campania - già colpita da forti piogge ieri - dove però a partire dalle 12 di domani e per le successive 24 ore ...