Caso Stefano Cucchi - Ilaria denuncia Salvini per i commenti post sentenza : Ilaria Cucchi - sorella di Stefano, morto 10 anni fa mentre era sottoposto a custodia cautelare - ha deciso di denunciare l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. La donna, che si è sempre battuta per ottenere verità e giustizia, lo ha comunicato dalla sua pagina Facebook. Il leader della Lega, dopo la sentenza di condanna a 12 anni di due carabinieri, aveva commentato che tutta la vicenda era la prova che "la droga fa male". 'La droga fa ...

Gemitaiz supporta la sorella di Cucchi nella scelta di querelare Salvini : 'Forza Ilaria' : Nel pomeriggio di oggi Ilaria Cucchi ha ufficializzato pubblicamente la sua decisione di querelare l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il leader della Lega, non più di tre giorni fa, aveva commentato la sentenza emessa della Corte d'Assise di Roma sul processo 'Cucchi Bis' – che ha condannato a dodici anni di reclusione i due carabinieri responsabili del pestaggio di Stefano Cucchi, per omicidio preterintenzionale – con queste parole: ...

Caso Stefano Cucchi - Ilaria querela Salvini per la frase : “La droga fa male” : L'ex ministro dell'Interno aveva commentato così la condanna dei due carabinieri a 12 anni per la morte del giovane avvenuta una settimana dopo l'arresto

Ilaria Cucchi querela Salvini : «Non può giocare sul corpo di Stefano» : Stefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiStefano CucchiSalvini, dopo la sentenza di ...

Ilaria Cucchi querela Matteo Salvini per la frase «La droga fa male» : La sorella di Stefano, morto nel 2009 dopo un pestaggio da parte di due carabinieri, ha deciso di sporgere querela nei confronti dell'ex ministro dell'Interno e leader della Lega

Ilaria Cucchi querela Salvini : "Non può giocare sul corpo di Stefano" : Ilaria, la sorella di Stefano Cucchi, ha deciso di presentare una querela per diffamazione nei confronti dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per le sue dichiarazioni sulla morte del ragazzo. Dopo la sentenza di condanna a 12 anni per omicidio preterintenzionale nei confronti di Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, il leader del Carroccio aveva affermato che il caso “testimonia che la droga fa male”, alludendo ai problemi ...

Ilaria Cucchi querela Salvini per le parole dopo la condanna dei due carabinieri : Il leader della Lega aveva affermato che il caso del giovane geometra romano «dimostra che la droga fa male»

Ilaria Cucchi dalle parole ai fatti : querela contro Matteo Salvini : Alla fine è passata dalle parole ai fatti, Ilaria Cucchi. La sorella di Stefano Cucchi ha deciso di querelare il leader della Lega Matteo Salvini per le sue dichiarazioni dopo la sentenza di condanna a 12 anni per due carabinieri per omicidio preterintenzionale nel processo sulla morte del fratello

Ilaria Cucchi ha deciso di querelare Salvini : "Lo devo a mio fratello" : L'ex ministro aveva commentato la sentenza dicendo che "la droga fa male sempre e comunque". La sorella del geometra ucciso...

Caso Cucchi - Ilaria annuncia la querela contro Matteo Salvini : “Non può giocare sul corpo di Stefano” : Dopo la sentenza di condanna, in primo grado, dei carabinieri imputati a vario titolo per il pestaggio del fratello, Ilaria Cucchi aveva annunciato pensava di procedere “contro i pregiudizi” a suon di querele. E tra i possibili bersagli c’era Matteo Salvini che dopo il verdetto aveva dichiarato che il caos di Cucchi “dimostra che la droga fa male”. Oggi su Facebook Ilaria Cucchi annuncia che procederà: “Il ...

Ilaria Cucchi ha deciso di querelare Salvini : "Lo devo a mio fratello" : L'ex ministro aveva commentato la sentenza dicendo che "la droga fa male sempre e comunque". La sorella del geometra ucciso...

Ilaria Cucchi ha querelato Matteo Salvini : Ilaria Cucchi ha querelato Matteo Salvini. La sorella di Stefano, sentita da Radio Capital pochi giorni fa, aveva affermato che non escludeva di compiere questo atto in seguito alle recenti affermazioni del leader della Lega.Salvini, infatti, dopo la lettura della sentenza di primo grado con la quale sono stati condannati due carabinieri per l’omicidio preterintenzionale del giovane geometra romano aveva detto: “Questa storia ...

Caso Cucchi. “La droga fa sempre male” - la sorella Ilaria querela Salvini : Il leader della Lega non si è mai scusato con la famiglia Cucchi, e ai microfoni di Fanpage, ha commentato così la condanna dei due carabinieri Di Bernardo eD'Alessandro: "Sono vicinissimo alla famiglia, la sorella l’ho invitata al Viminale. Se qualcuno ha usato violenza ha sbagliato e pagherà. Questo testimonia che la droga fa male, sempre e comunque. E io combatto la droga in ogni piazza". Un’affermazione che gli è costata la querela.Continua ...

Ilaria Cucchi querela Matteo Salvini : Ilaria Cucchi ha deciso di querelare il leader della Lega, Matteo Salvini, per le sue dichiarazioni dopo la sentenza di condanna a 12 anni di due carabinieri per omicidio preterintenzionale nel processo sulla morte del fratello Stefano. L'ex ministro dell'Interno, sollecitato dai giornalisti a commentare la condanna dei carabiieri, aveva risposto che il caso testimonia che la droga fa male