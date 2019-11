Diana Del Bufalo non sto passando un periodo facile

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 18 novembre 2019) L’attriceDelappare sempre allegra e sorridente, ma sui social fa sapere: “Non stoun. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla.” quindi annuncia che per questo si è data alle cure della psicoterapia lanciando un messaggio: “Se stateundi cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno la psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo.”. con questo post viene fuori tutta la sua fragilità: “Io sono come voi, fragile. “Io sono come voi, fragile non vi aspettate troppo da voi stessi, ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti ...

