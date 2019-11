Cesare Bocci e la moglie Daniela | In ospedale presero l’ictus per una crisi di

Cesare Bocci e la moglie Daniela Spada : “Ha avuto un ictus dopo il parto. Un medico stron** lo scambiò per una crisi di nervi” : Cesare Bocci e la moglie Daniela Spada sono stati ospiti dell’ultima puntata di Domenica In e, con Mara Venier, sono tornati a parlare di un episodio drammatico della loro vita privata, che hanno raccontato anche in un libro. È accaduto 19 anni fa, subito dopo la nascita della loro prima figlia, concepita durante un viaggio a Santo Domingo: “Ci siamo detti: che ne dici se facciamo un fi… e lei era già incinta!”, ha detto ...

Mara Venier - Cesare Bocci emoziona e Domenica In fa il record : Mara Venier per una volta copia Barbara D’Urso e pubblica sul suo profilo Instagram i dati auditel di Domenica In. A dir la verità, Zia Mara ha tutte le ragioni di andarne orgogliosa, infatti la puntata del 17 novembre ha registrato un vero e proprio record. La presentatrice riporta su Instagram i numeri ufficiali pubblicati dalla Rai: “#DomenicaIn segna il record stagionale: il programma di #MaraVenier supera i 3,3 milioni di ...

Domenica In – Decima puntata del 17 novembre 2019 – Giorgio Panariello - Fabio Volo - Cesare Bocci - Stash - Gigliola Cinquetti tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Decima puntata del 17 novembre 2019 – Giorgio Panariello, Fabio Volo, ...

Cesare Bocci e il dramma dell'ictus della moglie Daniela : "La vita ti fa cadere ma bisogna rialzarsi sempre" : Ospiti a Domenica In, i due hanno parlato dei momenti bui vissuti dopo l'ictus che ha colpito Daniela pochi giorni dopo la...

Domenica In - Cesare Bocci racconta l’ictus e la rinascita della moglie Daniela : Ospite di Mara Venier il popolare attore Cesare Bocci, che il pubblico ama per il ruolo di Mimì Augello nel Commissario Montalbano. L’attore ha raccontato nel libro Pesce d’aprile la sua vicenda umana, iniziata il giorno che la moglie, pochi giorni dopo la nascita della figlia, è stata colpita da un ictus. A raccontare la vicenda è in compagnia della moglie Daniela Spada, che ormai è tornata a recuperare quasi totalmente le proprie ...

Domenica In – Decima puntata del 17 novembre 2019 – Giorgio Panariello - Fabio Volo - Cesare Bocci - Stash - Gigliola Cinquetti tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Decima puntata del 17 novembre 2019 – Giorgio Panariello, Fabio Volo, ...

Imma Tataranni - Cesare Bocci sul suo dolore personale : “E’ stata dura” : Cesare Bocci parla di Imma Tataranni e della compagna Daniela: “E’ stata in coma” Cesare Bocci è uno dei protagonisti della fiction rivelazione dell’autunno Imma Tataranni Sostituto Procuratore, che si avvia alla conclusione stasera in prima serata su Rai1. Il celebre attore, già protagonista di un altro successo della rete (Il commissario Montalbano), è tornato a parlare del dramma che ha vissuto qualche anno fa e che ...

La Vita in Diretta - Cesare Bocci : “Ho visto il cu** di Lorella Cuccarini”. Che cosa è successo tra i due? : Cesare Bocci, amatissimo volto de Il Commissario Montalbano, è stato ospite de La Vita in Diretta e ha raccontato un aneddoto che lo vede protagonista insieme alla conduttrice Lorella Cuccarini. Che cosa è successo tra i due? Quando stavano partecipando al musical “Sweet Charity”, il bel Bocci ha “visto le terga della signora”, parole sue. “Solo una eh!”, ha aggiunto il Mimì Augello della fiction tratta da i ...

Ho visto le sue… Cesare Bocci imbarazza in diretta Lorella Cuccarini : L’attore classe 1957 Cesare Bocci si è raccontato a 360 gradi nella puntata odierna de ‘La vita in diretta’. Ma innanzitutto la conduttrice Lorella Cuccarini ha mandato in onda alcuni video delle sue esibizioni a ‘Ballando con le stelle’, programma vinto da Cesare nel 2018. Inoltre, Mimì Augello de ‘Il commissario Montalbano’ ha visionato un videomessaggio inviato dal collega Angelo Russo. “Mi hai colpito. Sei partito un po’ in sordina e invece, ...

Lorella Cuccarini spiazzata da Cesare Bocci : “Ti ho fatto una puntura” : La vita in diretta, Casare Bocci fa una rivelazione su Lorella Cuccarini: “Le ho visto le…” E’ stato Cesare Bocci l’ospite vip che si è raccontato nell’ultima parte della puntata de La vita in diretta di oggi, venerdì 25 ottobre 2019. Intervistato dalla padrona di casa Lorella Cuccarini, il celebre attore della fiction Il commissario Montalbano ha fatto una rivelazione inaspettata riguardante proprio lei. ...

Cesare Bocci fa l’Alberto Angela di Canale 5 e racconta le bellezze del Vaticano : Cesare Bocci Canale 5 ‘insegue’ Rai 1. A dicembre – a conclusione del palinsesto autunnale – la rete ammiraglia Mediaset proporrà ai telespettatori un Viaggio nella Grande Bellezza, raccontato da Cesare Bocci. L’attore, che prossimamente – sempre su Canale 5 – sarà impegnato nella fiction Fratelli Caputo con Nino Frassica, sarà al timone di un progetto dedicato a raccontare le bellezze del Vaticano, ...

Cesare Cremonini boccia Francesco Monte a ‘Tale e Quale Show’ : “Non sono Miguel Bosé” : Mentre il concorrente si esibiva su Rai Uno con l'imitazione del cantautore, su Twitter il diretto interessato ha espresso...