Torino | trovato un feto di 15 settimane in un contenitore

(Di lunedì 18 novembre 2019) Macabro ritrovamento oggi pomeriggio a, dove un passante insieme al suo cane hanno scoperto in un'aiuola di piazza Benefica una provetta di circa 7 centimetri con all'interno unembrionale ora oggetto di indagini.Stando ad una prima analisi effettuata dai medici dell’ospedale Sant’Anna didopo l'intervento dei Carabinieri, si tratterebbe di undi circa 10-15, chiuso in una provetta di 3 centimetri di diametro ed immerso nel liquido di conservazione.L'ipotesi più plausibile in questa prima fase è quella di una provetta rubata da qualche laboratorio della zona ed è proprio su queste strutture che si starebbero concentrando le attenzioni degli inquirenti, impegnati anche nell'acquisizione e analisi delle telecamere di sorveglianza della zona, così da arrivare alla persona che si è disfatto della provetta in quell'aiuola. ...

