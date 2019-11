Hong Kong | notte di scontri al Politecnico | 38 feriti Tornano le barricate in centro

Hong Kong - scontri violentissimi : 38 feriti. Blitz della polizia nel Politecnico occupato : Dopo una notte di stallo, la polizia ha fatto irruzione nel Polytechnic University di Kowloon a Hong Kong dove sono asserragliati circa 200 manifestanti pro-democrazia. Subito dopo si sono sentite...

Hong Kong - assedio nel campus universitario : 38 feriti - decine di arresti. Alta Corte : “Carcere per chi usa le maschere è incostituzionale” : Notte di scontri ad Hong Kong nella zona del PolyU, il Politecnico trasformato nella roccaforte dei manifestanti per la democrazia. La polizia ha fatto irruzione nella zona attorno all’hotel Icon, su Science Museum Road, e si sono registrati 38 feriti, di cui 5 in gravi condizioni. La ‘battaglia’ tra forze dell’ordine e polizia è andata avanti per 7 ore e solo al mattino il rettore dell’ateneo Teng Jin-Guang ha reso noto ...

L’Alta Corte di Hong Kong ha dichiarato incostituzionale il divieto di usare le maschere durante le proteste : L’Alta Corte di Hong Kong ha dichiarato incostituzionale il divieto di usare le maschere durante le proteste, introdotto dalla governatrice di Hong Kong Carrie Lam all’inizio di ottobre per controllare le proteste iniziate lo scorso giugno. La costituzionalità dell’ordinanza di

La battaglia al Politecnico di Hong Kong : Dopo due giorni di scontri, tra bombe incendiarie e gas lacrimogeni, la polizia ha circondato una delle più importanti università della città, occupata da centinaia di manifestanti

Hong Kong : 38 feriti - anche un 84enne : 5.07 E' di 38 feriti, di cui cinque in condizioni critiche, il primo bilancio degli scontri di ieri a Hong Kong. Lo riferisce la Hospital Authority. Di questi, diciotto persone sono in condizioni stabili, mentre sei sono state dimesse. Ventiquattro di loro sono state ricoverate tra la mezzanotte e le 7.30 del mattino, e tra questi c'è anche un uomo di 84 anni.

Hong Kong - studenti tornano in piazza : 4.46 Decine di manifestanti vestiti di nero sono ritornati in strada sulla penisola di Kowloon, dopo una notte di caos e assedio al PolyU, dove si è concentrata la battaglia tra polizia e studenti a seguito della quale decine di manifestanti sono stati arrestati. A Nathan Road, la via principale di Kowloon, gruppi di manifestanti sono comparsi per la strada per ripristinare i blocchi stradali, scrivono diversi media di Hong Kong, che mostrano ...