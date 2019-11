Fabio Fazio alla Littizzetto sulla Carrà | “L’hai traviata!” | poi confessione su intervista

A Raccontare Comincia Tu - Luciana Littizzetto svela a Raffaella Carrà : “Fabio Fazio? Deve tirare fuori quella sua parte un po’ di più…” : Raffaella Carrà ha voluto chiudere questa serie di interviste del suo A Raccontare Comincia Tu con Luciana Littizzetto. Un duo esplosivo: insieme, la Raffa e ‘Lucianina’ hanno dato vita a una conversazione brillante, con molto ritmo. E la comica ha parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi: è stato proprio grazie alla conduttrice di C’è Posta per Te che Luciana ha deciso di prendere in affidamento due bambini. ...

Che Tempo Che Fa - Fabio Fazio omaggia i militari feriti in Iraq : Un ordigno rudimentale fatto scoppiare al passaggio di una colonna di mezzi militari ha provocato il ferimento di cinque militari italiani: è successo questa mattina vicino a Kirkuk, in Iraq, ed è ai feriti e ai loro familiari che si è rivolto Fabio Fazio aprendo la puntata di Che Tempo Che Farà di domenica 10 novembre 2019, iniziata alle 19.40 su Rai 2. "Fatemi dire solo una cosa, doverosa e sincera: il nostro mestiere è quello che stiamo ...

Che tempo che fa - altra puntata a senso unico : non solo Gad Lerner - chi porta in studio Fabio Fazio : No, il ritornello a Che tempo che fa non cambia. Mai. Rai 1 o Rai 2 che sia. L'assedio a Matteo Salvini prosegue incessante, settimana dopo settimana, sotto la sapiente conduzione di quel Fabio Fazio che, giusto per capirsi, dopo l'inchiesta in salsa russa di Report di qualche settimana fa sul leade

Che tempo che fa/ Ospiti 3 novembre : Fanny Ardant e Fabio De Luigi da Fabio Fazio : Che tempo che fa, Ospiti e anticipazioni del 3 novembre: ecco chi ci sarà in studio da Fabio Fazio nella prima serata di Rai2.

Che tempo che fa - Fabio Fazio fa una puntata anti Salvini : chi ospita in studio su Raidue : La Rai ha ufficializzato gli ospiti del 3 novembre di Che tempo Che Fa: Fanny Ardant, nelle sale italiane dal 7 novembre con il film di Nicolas Bedos La Belle Époque, definito la commedia più sorprendente all’ultimo Festival di Cannes e del quale è protagonista con Daniel Auteuil; l’ex sindaco di Ri

Che tempo che fa - Fabio Fazio gelato da Carlo Freccero : "Anima mia?" - le parole durissime : Fabio Fazio "sta facendo quello che avevo previsto, l'8% di share; non c'è alcun progetto riguardante il ritorno di Anima mia". Così Carlo Freccero, direttore di Raidue, taglia corto riguardo l'idea ipotizzata da Italia Oggi di riesumare Anima Mia con Fazio. Meno male, aggiungiamo noi. L'idea di ri

Fabio Fazio - la mossa per rilanciarsi su Rai 2 dopo il flop di Che tempo che fa : cosa c'è dietro Anima Mia : Lo capiamo. Ultimamente le cose non vanno proprio benissimo a Fabio Fazio: ha dovuto mollare Rai1, ripartire da Rai2 e tener testa ai mille competitors che ormai affollano la domenica sera. Spesso, dal confronto, ne è uscito pure malconcio. È comprensibile dunque che abbia voglia di rifarsi: di aver

Fabio Fazio - Che tempo che fa non basta : voci in Rai - un nuovo pesantissimo programma? : Si lamenta parecchio per il "declassamento" dai Rai 1 al secondo canale, ma il lavoro a Viale Mazzini sembra proprio non mancargli. La voce viene rilanciata da Italia Oggi: Che tempo che fa non basta, Fazio lavora infatti al remake di Anima Mia, programma che aveva condotto proprio lui, insieme a Cl

Emma Marrone 'Rose rosse da Fabio Fazio'/ Gaffe a Che Tempo che Fa : 'Io le odio!' : Emma Marrone 'Rose rosse da Fabio Fazio' ma il conduttore fa una Gaffe in diretta a Che Tempo che Fa perché la salentina le odia, ecco perché

Che tempo che fa - Fabio Fazio si lancia e imita Vasco Rossi : sconcerto in Rai - Emma reagisce così : Durante l'intervista ad Emma Marrone a Che tempo che fa, Fabio Fazio ha imitato Vasco Rossi. Il siparietto andato in onda su Rai 2 era esilarante. Emma ha eseguito per la prima volta dal vivo il brano da record Io sono bella, scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, e proprio parlando di V

Emma Marrone torna in tv dopo i problemi di salute ma Fabio Fazio fa una gaffe : ecco cosa è successo : dopo la pausa forzata che ha dovuto prendersi per risolvere un problema di salute, Emma Marrone è tornata più carica di prima e domenica sera ha fatto la sua prima apparizione in tv a “Che tempo che fa“, dove ha presentato il suo nuovo album, “Fortuna” e si è esibita con il singolo “Io sono bella“, scritto per lei da Vasco Rossi. La cantante è stata accolta in studio dal caloroso applauso del pubblico e, ...

Emma Marrone ritorna in tv da Fabio Fazio dopo la malattia : 'Sono qui e sto bene' (Video) : Emma Marrone ritorna nuovamente in televisione a distanza di qualche settimana dalla notizia della malattia che l'aveva colpita. La cantante salentina questa sera, 27 ottobre, è stata ospite a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio dove si è prima esibita sulle note del brano 'Io sono bella' che ha anticipato il nuovo album dal titolo 'Fortuna' e poi si è raccontata in un'intervista esclusiva dove ha parlato anche della malattia ...

Che tempo che fa/ Ospiti : Emma Marrone - Valeria Marini e Rocco Hunt da Fabio Fazio : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti di Fabio Fazio: da Emma Marrone a Rocco Hunt, Valeria Marini e Toni Servillo, ecco chi ci sarà su Rai2.

Che tempo che fa - da Fabio Fazio il cardinale Zuppi : tortellini e Salvini - prosegue la battaglia contro la Lega : Sua Eminenza cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco lo scorso 5 ottobre e già Arcivescovo di Bologna, sarà ospite di Fabio Fazio nella quinta puntata di Che tempo Che Fa, domenica 27 ottobre su Rai2, dalle ore 21.00. Proprio quello Zuppi che fu protagonista della polemica dei tortellini