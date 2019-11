Brexit e cittadini Ue | la linea dei conservatori | «Saranno come gli altri immigrati»

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 17 novembre 2019) Una proposta di legge del partito di Boris Johnson riduce i diritti dei residenti comunitari: dovranno avere un lavoro stabile e per cinque anni non godranno del servizio sanitario gratuito

