Alex Zanardi | “Sono stato oggetto di studi perché sono sopravvissuto con meno di un litro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) “Ognuno di noi ha il proprio modo di reagire, che quasi sempre sorprende anche noi: me l’avessero detto prima, magari avrei pensato che mi sarei ammazzato, cosa che poi non mi è venuta in mente. Il mio caso non è l’unico e non è nemraro”: èa parlare di sé in una intervista rilasciata a La Stampa. La vita del grande sportivo è cambiata il 15 settembre del 2001 al circuito europeo del Lausitzring, quando un terribile gli costò l’amputazione di entrambe le gambe. “anchedicondi undi sangue in corpo per 50 minuti. Fortunatamente è andata così e ora siamo qui a chiacchierarne.orgoglioso di aver sovvertito il pronostico, ma appartiene al passato e c’è un futuro che sto ancora riscrivendo”, ha raccontato il campione. Un futuro cheriscrive continuando a fare sport a livello ...

