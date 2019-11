Fonte : Blastingnews

(Di sabato 16 novembre 2019) Nella nuova puntata dida me, Caterina Balivo ha ospitatoper un'intervista esclusiva sulla sua vita fatta di amori intensi, sacrifici e sogni da realizzare. La contessa ha raccontato di aver avuto infanzia molto movimentata e di aver lasciato il Venezuela per trasferirsi in Spagna, dove ha avuto la possibilità di imparare le lingue come voleva la nonna. Poi ha svelato come sia riuscita a conquistare il magnate Roger Tamraz, dal quale ha avuto due figli e il finanziere romano Paolo, scomparso nel 2016. Infine,ha svelato il desiderio di partecipare a qualchein televisione per "e in riga" qualche concorrente "troppo scansafatiche".racconta i suoi amori: l'intervista di Caterina Balivo Nell'intervista di Caterina Balivo,ha iniziato a raccontare del suo trasferimento in Spagna e del suo rapporto con i suoi ...

katiadiluna16 : Vieni da me, Marisela Federici: 'Nei reality non fanno nulla, ci andrei per metter ordine' -