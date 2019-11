Report | hackerato conto bancario di Sigfrido Ranucci | Non mi sento tranquillo

Fonte : blogo

(Di sabato 16 novembre 2019) La Rai fa sapere di aver attivato da ieri pomeriggio la Security aziendale in merito alla violazione dei dati di, il cui account(tutte le sue utenze aziendali, inclusa mail e informazioni sulla sua vita privata) è statonelle scorse ore. La Security Rai è in contatto con la polizia postale e sta effettuando verifiche con la banca al fine di un accertamento della situazione a tutela dell'autore e conduttore die della sicurezza aziendale., dal canto suo, non nasconde la preoccupazione. Interpellato da Adnkronos, spiega:di: "Non mi" pubblicato su TVBlog.it 16 novembre 2019 20:06.

Corriere : Report, è stato hackerato il conto corrente del conduttore Ranucci - Corriere : Report, è stato hackerato il conto corrente del conduttore Ranucci - VELOSPORT1960 : Hacker di report che hackerano report per fare dire a report che le loro indagini sono VERE FAKE NEWS MA SAREBBE ME… -