Operai segregati in laboratorio senza finestre e bagno | tra loro una donna incinta

Fonte : ilmattino

(Di sabato 16 novembre 2019) Teneva43in nero, tutti italiani, tra i quali unae due minorenni. Un imprenditore di Melito di Napoli è stato arrestato dai carabinieri del Nas con...

LaStampa : Anche una donna incinta tra i 43 operai in nero segregati, arrestato un imprenditore nel Napoletano - MediasetTgcom24 : Napoli, teneva segregati 43 operai in nero: arrestato un imprenditore #Napoli - restamg : RT @RaiNews: Tra loro anche una donna incinta e due minorenni. Il #video del momento in cui i carabinieri scoprono la porta blindata https:… -