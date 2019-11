Il gesto di Hamsik ha fatto riflettere alcuni calciatori

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 16 novembre 2019) Le pagine dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolineano come a Napoli manchi un vero leader come Marek. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport cita l’ex capitanocome esempio per raccontare come manchi al Napoli un vero leader come lui. Ecco uno stralcio estrapolato dalla redazione di ForzAzzurri.net: “Narrano dalle viscere dello spogliatoio del Napoli che i messaggi recapitati alla fine del mese scorso da Mareka tutti i suoi compagni di squadra del Napoli – annunciando il suo arrivo in città e un invito a cena per l’intero gruppo – abbianopiù di un giocatore. Gesti così non si vedono più abitualmente. Insomma Marekiaro ha mostrato senza bisogno di marketing, effetti speciali o post social, come si è leader di un gruppo. Concretamente. Che poi a quella cena non tutti siano andati è anche ...

SiamoPartenopei : GAZZETTA - Il Napoli ha perso i suoi leader: un gesto di Hamsik ha fatto riflettere i giocatori - SiamoPartenopei : Gazzetta - Il Napoli ha perso i suoi leader: un gesto di Hamsik ha fatto riflettere i calciatori - tuttonapoli : Gazzetta - Il Napoli ha perso i suoi leader: un gesto di Hamsik ha fatto riflettere i calciatori -