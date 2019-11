Calcio a 5 | Serie A 2019-2020 | a Todis Lido lo scontro salvezza contro Cybertel Aniene

Calcio - Roberto Mancini e l’Italia da record : 10 vittorie - battuto il filotto di Pozzo. Una lenta risalita - testa di serie agli Europei : Roberto Mancini è entrato ufficialmente nella storia del Calcio italiano diventando il primo Commissario Tecnico della Nazionale a vincere 10 partite consecutive. L’attuale tecnico degli azzurri, grazie al successo contro la Bosnia Erzegovina ottenuto ieri nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2020, ha infatti battuto lo storico record che apparteneva all’indimenticabile Vittorio Pozzo: 9 vittorie consecutive tra il ...

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : Pesaro e Rieti al comando - pari show tra Acqua&Sapone e Signor Prestito CMB : In attesa del match di domani tra Todis Lido di Ostia e Cybertel Aniene, è andato in scena questa sera l’ottavo turno della Serie A di Calcio a 5. Una scorpacciata di gol quella di questa giornata che vale la pena analizzare. Si parte dai successi dell’Italservice Pesaro e del Real Rieti, in testa alla classifica della regular season con 19 punti. Al Pala Nino Pizza è bastata una marcatura di De Oliveira per regalare i tre punti ai ...

Calcio - qualificazioni Europei 2020 : Bosnia-Italia 0-3. Gli azzurri saranno testa di serie ai sorteggi : L’Italia vince in Bosnia la nona partita consecutiva nel Girone I delle qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020 e resta a punteggio pieno, rendendo ufficiale il proprio status di testa di serie ai sorteggi della manifestazione continentale. Finisce 0-3: in gol Acerbi al 21′, Insigne al 37′ e Belotti al 53′. Nel primo tempo l’Italia sfonda dopo 21′: Barella vede Acerbi nel cuore dell’area ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : big match Milan-Juventus - Fiorentina in trasferta a Bari nel sesto turno : Riprende il cammino della Serie A di Calcio femminile dopo la pausa per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni agli Europei 2021. Il sesto turno che andrà in scena in questo weekend sarà caratterizzato dal big match tra Milan e Juventus. Le prime della classe si confronteranno domenica 17 novembre alle ore 15.00 in una sfida molto sentita. Le ragazze di Maurizio Ganz si trovano ad inseguire le bianconere, distanti appena due lunghezze. ...

Calcio femminile - Calendario sesta giornata Serie A 2019-2020 : orari - tv - streaming e programma : Dopo la pausa per la Nazionale si giocherà la sesta giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, da disputarsi tra sabato 16 e domenica 17 novembre. Si partirà sabato 16 con quattro gare, una alle 12.30 e tre alle 14.30, mentre domenica 17 si giocheranno le restanti due, una alle 14.30 e l’altra alle 15.00. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della sesta giornata della Serie ...

Notizie del giorno – Tutti contro la Reggina - panchine bollenti in Serie A - le ultime di Calciomercato : Tutti contro LA Reggina – La classifica del Girone C in Serie C parla chiaro: Reggina 34, Ternana 29, Monopoli 28, Potenza 27, Bari 26. Avvio di stagione impressione per la squadra dell’allenatore Toscano, la Reggina è reduce da sei vittorie consecutive, al momento è l’unica squadra ancora imbattuta della categoria e non solo ma anche una delle poche in Europa in bella compagnia di Juventus e Liverpool. Analizzando i numeri del club ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 12^ giornata : Nainggolan - Correa e Caputo guidano la squadra : TOP 11 Serie A – Si è conclusa la dodicesima giornata di Serie A. Continua il duello tra Juventus e Inter. I bianconeri hanno operato il controsorpasso sui nerazzurri grazie alla vittoria nel posticipo contro il Milan. Al terzo posto si stagliano Lazio e Cagliari. Le due squadre sono ormai delle certezze. In flessione l’Atalanta. La crisi del Napoli è stata certificata dallo scialbo 0-0 contro il Genoa. Male anche la Roma, ...

Calendario Serie A Calcio - orari e programma della prossima giornata (23-25 novembre). Il palinsesto tv : Dopo la pausa per la Nazionale si giocherà la tredicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, da disputarsi tra sabato 23 e lunedì 25 novembre. Si partirà sabato 23 con tre anticipi, alle 15.00, alle 18.00 ed alle 20.45, mentre saranno sei le partite di domenica 24, una alle 12.30, tre alle 15.00, una alle 18.00 ed una alle 20.45. Gran finale lunedì 25 con il Monday Night delle ore 20.45. Di seguito il Calendario completo, il programma ...

Serie A Calcio - i risultati di oggi (10 novembre) : Cagliari e Lazio scatenate - terzo posto a braccetto! Atalanta frenata dalla Samp : Lazio e Cagliari si sono scatenate nei match validi per la dodicesima giornata della Serie A e ora occupano il terzo posto in classifica con due punti di vantaggio sulla Roma che alle ore 18.00 affronterà il Parma al Tardini. Vittorie davvero schiaccianti per le due formazioni che continuano a sognare un posto nella prossima Champions League: i capitolini hanno travolto il Lecce per 4-2 all’Olimpico, successo casalingo anche per i sardi ...

Prossimo turno Serie A Calcio in tv : orari - programma - palinsesto Sky e DAZN (tredicesima giornata) : La prossima giornata della Serie A1 2019-2020 di calcio si giocherà nel weekend del 23-25 novembre, si torna in campo tra due settimane visto che il campionato si fermerà per lasciare spazio alle Nazionali. Dopo la sosta si ripartirà con la tredicesima giornata e si ricomincia con tre partite davvero da urlo in programma sabato 23 novembre. La Juventus farà visita all’Atalanta, il Milan ospiterà il Napoli, l’Inter incrocerà il ...

LIVE Juventus-Milan Calcio - Serie A in DIRETTA : bianconeri per tornare in vetta - rossoneri per il colpo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni di Juventus-Milan – Il programma di Juventus-Milan Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, posticipo domenicale del 12° turno del campionato di calcio di Serie A. All’Allianz Stadium va in scena una grande classifica del nostro campionato e la posta in palio è alta. I bianconeri dovranno rispondere all’Inter di Antonio Conte, ...

Serie A Calcio - le partite di oggi in tv (10 novembre) : orari - canali - streaming e come vederle su DAZN e Sky : Si chiuderà oggi (10 novembre) la lunghissima dodicesima giornata di Serie A. Ad aprire il programma odierno il lunch match tra Cagliari-Fiorentina. Ci si attende un match molto spettacolare tra due squadre che fanno del gioco offensivo il proprio diktat. Tre i match delle ore 15.00: Udinese-SPAL, Sampdoria-Atalanta e Lazio-Lecce. I bianconeri cercano importanti punti salvezza contro la squadra di Semplici che ha sua volta è bloccata in lotta ...

Calendario Serie A Calcio oggi : orari partite - tv - streaming - programma SKY e DAZN (10 novembre) : Torna la domenica e torna la Serie A di calcio 2019/2020, che vedrà disputarsi quest’oggi ben sei partite, ad iniziare dal lunch match delle ore 12.30, quando la rivelazione del campionato Cagliari affronterà la Fiorentina, in diretta streaming su DAZN, piattaforma in abbonamento a 9,99€ al mese, così come il match tra Udinese e SPAL, alle ore 15. Proprio nel dopo pranzo avranno luogo altre due sfide, Lazio-Lecce e Sampdoria-Atalanta, ...