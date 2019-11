Anthem Next | BioWare al lavoro per un rilancio generale del gioco?

Fonte : eurogamer

(Di sabato 16 novembre 2019) Negli scorsi mesi avrete sicuramente notato comesi stia dimostrando quasi "morto" dal punto di vista della community e dell'engagement, tanto che lo si dava come progetto di fatto abbandonato, anche alla luce dei diversi pezzi grossi che hanno lasciato lo studio.Le ultime voci di corridoio vorrebbero in realtà gli sviluppatori dialper una sorta di reboot del, una revisionediin vista di un suo.La revisione completa delsi chiamerebbe, oppure2.0, e vorrebbe di fatto ridare nuova linfa vitale ad unattualmente crollato nonostante tante ambizioni e aspettative.Leggi altro...

infoitscienza : Anthem Next sarà un rifacimento completo del titolo di BioWare? - PS3zone_IT : Sembrerebbe che un nuovo rifacimento di Anthem sia in sviluppo, Anthem 2.0 oppure Anthem Next? - tech_gamingit : Secondo dei rumors pare che Bioware stia lavorando ad Anthem Next, una versione 2.0 del celebre gioco che proporrà… -