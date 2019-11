Ancelotti e la squadra vorrebbero rompere il silenzio

FOTO – Ancelotti cambia tutto - va incontro alle richieste della squadra : prova il 4-3-3 : Ancelotti va incontro alle richieste della squadra e modifica lo schema Il Corriere del Mezzogiorno anticipa il cambio di modulo nel Napoli. Carlo Ancelotti pronto a voltare pagina con il 4-3-3. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: La sosta per le Nazionali può essere il momento per cambiare la tattica del Napoli. Gli azzurri stanno provando in campo il 4-3-3, l’idea ha preso corpo dal ...

CorSera : Ancelotti fa da mediatore tra squadra e società : La tranquillità sembra tornare pian piano all’interno del Napoli. Monica Scozzafava, sul Corriere della Sera, scrive che Carlo Ancelotti sta facendo da paciere tra la squadra e il club. Un lavoro di diplomazia quanto mai utile dopo la tensione alle stelle dei giorni scorsi, dopo l’ammutinamento dei calciatori post Salisburgo. Sarebbe in corso una tregua che lascia intravedere un certo ottimismo per una possibile soluzione pacifica ...

Il Giornale : riunione tra Ancelotti e squadra. Si valuta l’ipotesi di fare un passo indietro : All’allenamento a porte aperte tenutosi al San Paolo in settimana il Napoli è stato contestato dai tifosi. “Il capitano è rimasto con il cerino acceso in mano” scrive Angelo Rossi su Il Giornale. Qualcuno, come Mertens, ha chiesto scusa a gesti. Altri, come Allan, con sms. Ma “da parte di Lorenzo e dal resto del gruppo nessun gesto di umiltà laddove invece urge che la squadra faccia un passo indietro per iniziare a ...

Longhi sul caso Napoli : ”Squadra schierata contro il presidente e non contro Ancelotti” : Longhi: De Laurentiis ha indetto un ritiro che la squadra non ha rispettato. Lozano è stato acquistato dal Napoli perché è un giocatore di grande talento Bruno Longhi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Longhi h parlato -tra l’altro- anche del Napoli e di Lozano. Queste le sue parole: SUL MILAN: “La dirigenza si è trovata a gestire una situazione che era stata ...

Gazzetta : De Laurentiis aveva pensato di esonerare Ancelotti dopo l’ammutinamento della squadra : A De Laurentiis non è piaciuto l’atteggiamento di Carlo Ancelotti nel post partita di Napoli-Salisburgo. Così scrive la Gazzetta dello Sport che riporta la cronaca di ciò che è avvenuto nello spogliatoio del Napoli e racconta di un’allenatore che ha provato a far ragionale la squadra che quella soluzione avrebbe solo peggiorato le cose, ma si è trovato solo e ha preferito lasciare il San Paolo e tornare in ritiro Il suo gesto non è ...

Ulivieri : Ancelotti non ha sbagliato niente. Utilizzerà la situazione per riprendere in mano la squadra : Il Corriere dello Sport intervista Renzo Ulivieri, ex allenatore e oggi presidente dell’Assoallenatori. Si schiera a favore di Carlo Ancelotti. “Secondo me un tecnico esperto come lui questa situazione la Utilizzerà. Anche per riprendere in mano la squadra. Non gli è mai sfuggita, in effetti, ma un richiamo alle responsabilità non guasta”. Situazioni del genere, dice, servono a ricompattare la squadra. “Si tratta di giocatori di alto livello, ...

Mattino : Ancelotti porta la squadra in ritiro per ricompattarla : È ritiro fu. Dopo l’ammutinamento della squadra e la sospensione del ritiro imposto dal presidente De Laurentiis, ieri è arrivata la notizia che la squadra tornerà in ritiro questa sera in vista della gara contro il Genoa. Nulla di eccezionale, si tratta di una sola notte, ma che ha un sapore indubbiamente diverso come scrive oggi il Mattino Certo, si tratta di un ritiro «ordinario» pre partita, ma visti i tempi che corrono, è una ...

Colonnese : ”Ancelotti in ritiro ieri sera da solo evidenzia una rottura tra squadra e allenatore” : Colonnese: immagino che questa frattura sia irreparabile e porterà al divorzio tra Ancelotti e De Laurentiis A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la Rete”, è intervenuto Ciccio Colonnese, ex calciatore, per parlare degli ultimi avvenimenti in casa Napoli e di Ancelotti. Queste le sue parole riportate da forzazzurri.net: “Di scazzottate ne sono accadute e ne accadranno ancora tante altre negli spogliatoi delle squadre, ...

Napoli - la rabbia di Aurelio De Laurentiis : multe a tutta la squadra. "Ci pensi Ancelotti" : Il Napoli calcio è nel caos. La società di De Laurentiis ha emesso un comunicato, mercoledì 6 novembre, in cui si fa capire che intraprenderà le vie legali contro la decisione dei calciatori di interrompere senza autorizzazione, martedì sera dopo il pareggio in Champions con il Salisburgo, il ritiro

Gazzetta - Malfitano : “ADL con gli avvocati non solo per la squadra : futuro Ancelotti in discussione…” : La Gazzetta dello Sport sulle vicende di casa Napoli Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, riporta alcune notizie sulla vicenda ammutinamento in casa Napoli. Il presidente del Napoli è rimasto a lungo al lavoro con l’avvocato Grassani, spesso vicino alle vicende della società, per preparare le sanzioni economiche con cui colpire i giocatori, che hanno interrotto di propria volontà il ritiro imposto dal club. Non è ...

Sky – Ancelotti conference call con ADL : ecco quando la squadra tornerà a Castel Volturno : Ultimi aggiornamenti sulla vicenda ritiro Napoli Ammutinamento Napoli, ci sono aggiornamenti riportati dal sito di Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Al centro sportivo di Castel Volturno la squadra è andata via dopo l’allenamento ed è rimasto il solo Ancelotti, impegnato da più di un’ora in una lunga conference call con il presidente Aurelio De Laurentiis. Si attende adesso un cenno dalla società, che potrebbe arrivare a ...

Sconcerti : Ancelotti incapace di gestire la squadra - troppo abituato a calciatori professionisti : Più grave ma più gestibile il pareggio del Napoli. Questo il commento di Sconcerti sul Corriere della Sera per la serata di Champions di ieri. Niente da dire sul piano del gioco Il Salisburgo non è un buon metro di paragone. Corre molto, attacca troppo, in qualunque condizione. Con gli austriaci è sempre una partita anomala. Ma c’è tanto invece da dire sulla squadra, sul rapporto con il presidente che si è incrinato, forse ...

Repubblica : Ancelotti e la squadra uniti contro De Laurentiis : “Uno schiaffo a De Laurentiis”. E’ così che Repubblica presenta oggi la decisione dei giocatori del Napoli di abbandonare il ritiro imposto dal presidente e di fare ritorno alle proprie abitazioni dopo il pareggio contro il Salisburgo. Un ammutinamento che vede fianco a fianco Ancelotti e i suoi ragazzi. uniti contro De Laurentiis. La qualificazione è solo rinviata, anche se il Napoli non l’ha guadagnata in anticipo come ...

De Laurentiis manda la squadra in ritiro - Ancelotti non parla a fine partita : De Laurentiis manda la squadra in ritiro, Ancelotti non parla a fine partita Carlo Ancelotti non ha rilasciato dichiarazioni al termine di Napoli-Salisburgo. Lo hanno comunicato a Sky. Il Napoli sarà multato. Non si è presentato né in tv né in conferenza stampa. Ugolini ha atteso il tecnico ai microfoni, nel postpartita, per ascoltare le sue parole sulla partita pareggiata con il Salisburgo, ma Ancelotti non si è presentato. Secondo quanto ...