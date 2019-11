Zingaretti | da Regione 1 mln per imprese colpite da atti di violenza

Colosimo : accordi Zingaretti-M5s in Regione è mazzata per Roma : Roma – Arrivano le parole di Chiara Colosimo, consigliere di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, in merito agli accordi tra il Pd di Nicola Zingaretti e il Movimento Cinque Stelle: “Visto che il segretario del Pd, sua maestà Nicola Zingaretti, non trova più il tempo per occuparsi della sua Regione, e con le sue ultime affermazioni sulla Raggi, neanche della sua città, gli consigliamo di dare una piccola occhiata al ...