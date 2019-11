Xbox non ha in programma di acquisire ulteriori studi

Con Xbox Scarlett Microsoft non ripeterà gli errori commessi al lancio di Xbox One : Microsoft sta pensando all'imminente next-gen e Phil Spencer, capo di Xbox, ricorda molto bene l'inizio di questa generazione di console ormai sul viale del tramonto. Microsoft, che aveva dominato la generazione precedente con Xbox 360, entrò in gara con una console più costosa, meno potente e con un messaggio confuso su DRM e il concetto di "proprietà".La società ha trascorso gli ultimi anni a correggere gli errori iniziali, ma ha ammesso che ...

X019 : Xbox non ha mai avuto così tanti videogiochi in arrivo - parola di Aaron Greenberg : Quando Microsoft presentò Xbox One, l'attenzione si focalizzò su TV, sport e sembrava che i videogiochi avessero perso la loro importanza.Con la nuova generazione in arrivo, sembra che Xbox stia facendo i passi giusti per garantire che questo errore non venga più commesso con Project Scarlett. Le acquisizioni aggressive e intelligenti di studi hanno messo Xbox nella posizione di dominare nelle sue offerte first party.All'X019, una celebrazione ...

X019 : Aaron Greenberg conferma che non ci saranno informazioni riguardanti Xbox Scarlett : Come ormai saprete, a partire da stasera a Londra si terrà l'evento di Microsoft, ovvero X019. Per l'occasione Aaron Greenberg, General Manager di Xbox Games Marketing presso Microsoft, ha espresso la propria eccitazione a riguardo.Tuttavia apprendiamo che durante l'evento verranno presentati esclusivamente giochi e non ci sarà posto per qualche dettaglio riguardante la console di prossima generazione, Xbox Scarlett. "Il prossimo anno sarà ...

Playtonic Games non entrerà a far parte degli Xbox Game Studios e non sta sviluppando un nuovo Banjo-Kazooie : Ieri, era comparsa in rete la notizia che voleva Playtonic Games al lavoro su un nuovo gioco Banjo-Kazooie e nel mezzo di un processo di acquisizione da parte di Microsoft.Tuttavia, lo sviluppatore del franchise Yooka-Laylee ha da poco rilasciato una dichiarazione per smentire queste voci, sottolineando la sua volontà di rimanere indipendente nonostante tutti gli indizi indicassero qualcosa di diverso.Il team ha affermato che si trattava di ...

Xbox Game Bar si aggiorna e integra il contatore di FPS e non solo : Con l'ultimo aggiornamento per Xbox Game Bar è stata introdotta un'interessante novità, ovvero il contatore degli FPS.Come probabilmente saprete, Xbox Game Bar è un layer integrato nel sistema operativo Win10 che possiamo attivare semplicemente premendo i tasti "Windows" e "G" contemporaneamente. Ebbene, questa funzione ci da accesso ad una serie di interessanti opzioni come per esempio la possibilità di acquisire o condividere lo schermo, ...

The Outer Worlds supporterà il 4K solo su Xbox One X e non su PS4 Pro : Mancano pochissimi giorni all'uscita di The Outer Worlds e Private Division, il publisher del gioco, ha dichiarato che il 4K sarà supportato solo su Xbox One X e non su PlayStation 4 Pro.Questa affermazione è sorprendente perché di solito, ogni gioco AAA di prossima uscita possiede miglioramenti su entrambe le piattaforme. Tuttavia c'è un precedente: anche con We Happy Few, titolo di Compulsion Games, il 4K era supportato su Xbox One X, mentre ...

PlayStation - Xbox - Stadia e non solo insieme in Playing For The Planet : un'alleanza per la sostenibilità - l'ambiente e il clima : Al di là di alcuni negazionisti al limite del ridicolo, il cambiamento climatico è un fenomeno sotto gli occhi di tutti e comprovato da fior fiori di esperti e scienziati. La sostenibilità e l'ambiente sono tematiche che devono diventare centrali per tutte le persone e per ogni grande industria e fortunatamente anche i videogiochi si stanno muovendo in questo senso.Questo è ciò che traspare da un'alleanza che unisce diversi grandi nomi del ...

PS5 ed Xbox Scarlett : il CEO di Take-Two afferma che i costi di sviluppo dei titoli non aumenteranno drasticamente : Sia Sony che Microsoft si stanno gradualmente dedicando alla creazione delle loro prossime console. Ma con l'avvicinarsi della nuova ondata di tecnologia, alcuni sembrano non essere troppo preoccupati dell'eventuale aumento del costo di sviluppo.Durante una conferenza tenutasi recentemente, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha affermato che la sua società non si aspetta ulteriori costi di sviluppo per quanto riguarda la creazione di giochi su ...