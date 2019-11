Spazio | mondi distanti illuminati da “soli” multipli

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Pianeti lontani che fanno parte di sistemi in cui sono presenti anche tre-quattro stelle: sembra uno scenario di fantascienza che può ricordare Tatooine, il noto pianeta della saga di Star Wars vessato dalla luce bruciante di due soli, ma situazioni del genere sono reali e sono state individuate grazie al secondo rilascio di dati della missione Gaia dell’Esa. L’analisi che ha portato a queste conclusioni – riporta Global Science – è stata condotta da Markus Mugrauer, un astronomo dell’Istituto di Astrofisica dell’Università di Jena (Germania); i risultati sono stati pubblicati su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (articolo: “Search for stellar companions of exoplanet host stars by exploring the second ESA-Gaia data release”). Allo stato attuale, sono noti oltre 4mila esopianeti e tra essi la maggior parte orbita intorno ad una stella singola, come il nostro ...

ASI_spazio : Due soli come il mitico Tatooine di Star Wars non bastano: ci sono esopianeti che ne hanno anche tre o quattro… - Zenon8703 : RT @Zenon8703: 'Un’unica forza, l’Amore, unisce infiniti mondi e li rende vivi. Un cuore sacro si slancia verso l’universo intero. L’Infin… - alepani79 : RT @Lady45414295: #ilConfine della mia vita è composto di due mondi rinchiusi in una doppia visione..fra il limite imposto e il recinto… -