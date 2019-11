Recita di Natale annullata dalle maestre ad Ancona | preside | ' Si farà | ma sarà inclusiva'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ladisianche alla scuola dell'infanzia Gianni Rodari di Moie, cittadina situata nella Vallesina, in provincia di. Ieri si era diffusa la notizia che quest'anno i piccoli alunni non avrebbero potuto salire sul palco per celebrare la nascita del Bambin Gesù. "È discriminatoria" avevano detto alcune. Dopo le proteste dei genitori, laPatrizia Leoni ha chiarito: "Si. E". La vicendasi sta avvicinando e con esso arrivano le immancabili polemiche su come festeggiarlo tutti insieme. Per presidi ed insegnanti, infatti, non è facile celebrare l'importante festività senza urtare la sensibilità di chi, arrivando da Paesi lontani, non professa la religione cattolica. Per non offendere i bimbi stranieri, che rappresenterebbero il 10% degli iscritti, quindi due insegnanti della scuola dell'infanzia Gianni Rodari di via Torino a ...

Fontana3Lorenzo : Un plauso alla dirigente scolastica che ha affermato che la recita di Natale si farà. La nostra Storia è le nostre… - fattoquotidiano : Recita di Natale vietata ai bimbi di un asilo di Ancona perché “discriminante”. Dopo le polemiche, la marcia indiet… - CalabriaTw : Inaccettabile vietare a bambini recita #Natale perché “discriminatoria” per altre religioni. Nessuno puó essere off… -