Ornella Vanoni | fonti Rai | clamoroso fuoriprogramma alle tre serate per Battisti | Lucio

Gino Paoli e Ornella Vanoni al sabato sera di Raiuno (contro Maria De Filippi)? : Ornella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e Gino PaoliOrnella Vanoni e ...

I retroscena di Blogo : Gino Paoli e Ornella Vanoni nel sabato sera di Rai1 : Musica, musica, ti chiamo musica, ma ho in mente tanti nomi in più.Cosi diceva un testo del 1981 di Sergio Bardotti e Maurizio Fabrizio e cantato da Ornella Vanoni. Già perchè sembra che i sabati sera di Rai1, dal Festival di Sanremo e fino a Ballando con le stelle, si "coloreranno" delle 7 note. Tanta musica, tanti artisti, tante canzoni, ma non solo, tanti momenti di intrattenimento di alta classe e qualità.prosegui la letturaI retroscena ...

Patty Pravo : “Ho avuto sei mariti - quattro veri. La droga? Ho iniziato con le pilloline. Ora no : neanche la canna che Ornella Vanoni si fa per dormire” : Conturbante, irriverente, uno spirito libero, senza freni. Patty Pravo non è solo un pilastro della musica italiana, ma anche una icona artistica e di costume. L’artista in una lunga intervista al Corriere della Sera si è raccontata senza filtro tra amori e droghe. La sua vita sentimentale è stata alquanto movimentata fino ad arrivare “sei mariti, quattro veri”. Il primo amore è stato il batterista Gordon Fagetter. “Eravamo fanciulli. ...

Iva Zanicchi a Verissimo : "Mia madre preferiva Ornella Vanoni a me" : In occasione dell'uscita della sua autobiografia Nata di luna buona, la cantante Iva Zanicchi ha presentato il suo libro a Verissimo, il salotto del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5. L'artista, vincitrice di tre Festival di Sanremo e in gara l'ultima volta con Ti voglio senza amore nel 2009 (presa in giro per questo da Roberto Benigni) ha rivelato un episodio della sua vita.La Zanicchi ha raccontato che ...

Ornella Vanoni : "Chiedo scusa alla signora Segre per questo paese senza rispetto per il dolore" : “Chiedo scusa alla signora Segre. Per questo paese senza rispetto per il dolore”. A scriverlo su Twitter è Ornella Vanoni, riferendosi alla votazione in Senato per l’istituzione di una Commissione antirazzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre, che ha visto parlamentari del centrodestra astenersi.“Se andiamo avanti così finirà che odieremo anche il portinaio srilankese. ...

Amici Celebrities - crollo emotivo per Ornella Vanoni : "Perdonami - non potevo guardarti. Piangevo" : Momenti toccanti, mercoledì sera ad Amici Celebrities, l'ultima puntata in onda su Canale 5. Pamela Camassa, che poi ha vinto l'edizione, ha cantato un brano di Luigi Tenco. L'interpretazione è stata talmente intensa che la cosa ha emozionato tantissimo Ornella Vanoni, con gli occhi pieni di lacrim

Ornella Vanoni - la gaffe su Pamela Camassa ad Amici : 'Quando tu sei sopra a Filippo' : Ieri, mercoledì 23 ottobre, è andata in onda su Canale 5 la finalissima di Amici Celebrites, talent show condotto da Michelle Hunziker. Quella di ieri sera è stata una puntata all'insegna del divertimento e soprattutto della spensieratezza, in quanto ci sono state esibizioni, emozioni e gaffes involontarie, tra cui quella di Ornella Vanoni. La nota cantante, infatti, quando ha espresso un giudizio sull'esibizione di ballo di Pamela, si è ...

Ornella Vanoni - le lacrime alla finale di Amici Celebrities : “Chiedo scusa…” : Mercoledì sera è andata in onda, in diretta, la finalissima di Amici Celebrities. E così, il nuovo talent show condotto da Michelle Hunziker, ideato da Maria De Filippi e nato dallo storico brand che ha quasi 20 anni di edizioni all’attivo, chiude la sua prima edizione realizzata con i concorrenti vip. Erano rimasti in 4 e alla fine ha vinto Pamela Camassa. Massimiliano Varrese è arrivato secondo dopo la sfida con la bella Pamela, Filippo ...

Ornella Vanoni in lacrime ad Amici : “Scusa Pamela - non ti ho guardato” : Amici Celebrities, Ornella Vanoni giudice apprezzatissimo: in finale arrivano le lacrime Ornella Vanoni ad Amici Celebrities è piaciuta al pubblico, che ora chiede di vederla anche nell’edizione tradizionale. Al Serale, s’intende. Ma nella finale abbiamo visto anche un’Ornella molto commossa, oltre all’Ornella simpatica e divertente che abbiamo conosciuto nelle settimane passate. La Vanoni si è […] L'articolo ...

Amici Celebrities : Ornella Vanoni lascia Mediaset per uno show suo? : Ornella Vanoni condurrà uno show musicale dedicato a lei su Rai1 dopo Amici Celebrities? Da qualche settimana è impegnata in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset come giudice ad Amici Celebrities, ma lo show lanciato da Maria De Filippi e ora condotto da Michelle Hunziker, come si sa, sta per terminare, dunque Ornella Vanoni pare stia già pensando al suo prossimo impegno televisivo. E a svelare un’indiscrezione su quella che ...

Amici Celebrities - Laura Torrisi eliminata scoppia in lacrime. Lo scontro con Ornella Vanoni : "Io ce l'ho messa tutta e ci sta che non possa arrivare a tutti". Laura Torrisi è scoppiata in lacrime durante l'ultima puntata di Amici Celebrietis su Canale cinque, dopo aver ricevuto la notizia dell'eliminazione e a poco serve l'abbraccio della conduttrice Michelle Hunziker che ha cercato così d

Laura Torrisi piange per le critiche di Ornella Vanoni : La semifinale di Amici Celebrities non è stata facile per Laura Torrisi che, prima di dire addio al sogno della finale, è stata sopraffatta dalle critiche di Ornella Vanoni. Già nelle puntate precedenti, la Torrisi aveva dovuto fare i conti con i giudizi non troppo benevoli della giudice del talent show, ma durante la quinta puntata di Amici Celebrities non è riuscita a trattenere quelle lacrime che, solitamente, ha versato di nascosto dalle ...

Ornella Vanoni fa piangere Laura Torrisi : Maria De Filippi interviene : Amici Celebrities: Laura Torrisi criticata duramente da Ornella Vanoni La concorrente Laura Torrisi si è da poco esibita ad Amici Celebrities cantando ‘E penso a te’ di Lucio Battisti ottenendo grandi applausi tra il pubblico lì in studio che evidentemente ha molto apprezzato. Tuttavia c’è chi invece nella giuria non ha affatto gradito la sua esibizione: Ornella Vanoni. Difatti quest’ultima, dopo che la De Filippi e la ...

Amici Celebrities : Ornella Vanoni fa una strana osservazione su Giordana : Giordana Angi ad Amici Celebrities: il commento spiazzante di Ornella Vanoni Durante la prima manche ad Amici Celebrities c’è stato un bel duetto tra Pamela Camassa e Giordana Angi. Le due hanno cantato la canzone Amami di Emma Marrone. A fine esibizione Michelle Hunziker ha chiesto ovviamente un parere alla giuria. E a quel punto Ornella Vanoni ha fatto una strana osservazione su Giordana che ha un po’ sorpreso tutti, conduttrice ...