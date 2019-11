Nuovo ciclone sull' Italia nel week end | maltempo in estensione anche al centro sud

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma - Correnti di aria fredda di estrazione polare transitano sul nord Atlantico e raggiungono l'Europa-occidentale, alimentando una vasta area depressionaria tra la Francia e la Penisola Iberica. Tra sabato e domenica tale situazione favorirà la formazione di un vortice ciclonico destinato a transitare dal Mediterraneo centrale verso l', comportando altro forteaccompagnato da una nuova tempesta di vento.end dunque compromesso coninizialmente al-Nord accompagnato da nevicate in montagna e fenomeni inentro domenicaal Sud. METEO SABATO. Nuvoloso al Nord salvo qualche schiarita temporaneaa Val Padana, qualche fenomeno su Alpi, alte pianure e Levante Ligure, in intensificazione in serata su Triveneto, Emilia Romagna con piogge e temporaliforti e nevee Alpi dai 1000/1200m, 1300/1400m ...

