Luciana Littizzetto evacuata dal suo appartamento | paura per la comica torinese

Luciana Littizzetto - la sua casa è stata evacuata. Lo sfogo : Luciana Littizzetto: casa evacuata dopo A raccontare comincia tu. Lo sfogo sui social Ieri sera Luciana Littizzetto è stata la protagonista dell’ultima puntata della seconda edizione di A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà. In questa occasione ha parlato della sua vita privata, della sua carriera e della sua famiglia. Ma in queste ore la popolare comica di Che tempo che fa è tornata a far molto discutere anche per un altro motivo. ...

Luciana Littizzetto - quel segreto privatissimo con Maria De Filippi : "Perché le sarò sempre grata" : Luciana Littizzetto, a Raccontare comincia tu di Raffaella Carrà, ha ripercorso la sua vita ed ha ricordato quando, nel 2003, a Sanremo si scambiò un bacio con Pippo Baudo. “È stato molto divertente. Ero a Sanremo, io dovevo entrare molto tardi ma misero il microfono alle 20:30, molto presto. Comin

Luciana Littizzetto svela un retroscena su Maria De Filippi : Luciana Littizzetto racconta il rapporto con Maria De Filippi a Raffaella Carrà, svelando alcuni retroscena. La comica è stata ospite di A Raccontare Comincia Tu dove ha svelato alcuni retroscena della sua vita privata a partire dal legame con la moglie di Maurizio Costanzo. Negli anni fra le due è nata un’amicizia lontano dalle telecamere. “Maria fa troppo ridere – ha raccontato la comica a Raffaella Carrà – è intelligente, spiritosa, ...

A Raccontare Comincia Tu - Luciana Littizzetto svela a Raffaella Carrà : “Fabio Fazio? Deve tirare fuori quella sua parte un po’ di più…” : Raffaella Carrà ha voluto chiudere questa serie di interviste del suo A Raccontare Comincia Tu con Luciana Littizzetto. Un duo esplosivo: insieme, la Raffa e ‘Lucianina’ hanno dato vita a una conversazione brillante, con molto ritmo. E la comica ha parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi: è stato proprio grazie alla conduttrice di C’è Posta per Te che Luciana ha deciso di prendere in affidamento due bambini. ...

Luciana Littizzetto e la fine del storia con Davide Graziano : ‘Ora un uomo non c’è’ : Una storia lunga 21 anni e due figli in affido, ma la relazione tra Luciana Littizzetto e Davide Graziano è finita lo scorso anno. Giovedì 14 novembre ospite di Raffaella Carrà nel programma A raccontare comincia tu (qui l’intervista) la comica parla per la prima volta in tv della sua nuova vita tra il lavoro e i figli (Vanessa e Jordan Beljuli) due ragazzi di origine macedone di 23 e 21 anni di cui è genitore affidatario insieme ...

Luciana Littizzetto : verità sul bacio con Baudo e la rivelazione su De Filippi : Luciana Littizzetto, la verità sul bacio con Baudo e la rivelazione su Maria De Filippi. Il racconto a Raffaella Carrà Che programma strepitoso che è A raccontare comincia tu! Peccato che siamo arrivati alla fine. E Raffaella Carrà ha deciso di concludere il suo fantastico viaggio con un’ospite esplosiva: Luciana Littizzetto. È stata lei, infatti, […] L'articolo Luciana Littizzetto: verità sul bacio con Baudo e la rivelazione su De ...

A Raccontare Comincia tu nell’ultimo appuntamento Raffaella Carrà incontra Luciana Littizzetto : A Raccontare Comincia Tu Raffaella Carrà torna su Rai 3 con le sue interviste Ultimo appuntamento con Luciano Littizzetto e un’intervista ricca di risate Ultimo appuntamento del secondo ciclo di A Raccontare Comincia Tu le interviste di Raffaella Carrà in prima serata su Rai Tre con personaggi del cinema, della musica, dello spettacolo. Ospite dell’ultima puntata giovedì 14 novembre è Luciana Littizzetto, regina della risata di Rai 2 ...

Luciana Littizzetto dietro le quinte a Che tempo che fa : "Beccata" - calze a rete esagerate e smalto ai piedi : Dove osa Luciana Littizzetto? "Beccata!". Il look ardito mostrato per metà a Che tempo che fa, spesso nascosto dal bancone di Fabio Fazio, viene svelato dal profilo twitter dello stesso programma di Raidue: Lucianina molto "aggressiva", vestitino leopardato, calze a rete a maglia larga e piede scalz

Che tempo che fa - Littizzetto propone parodia di Giorgia Meloni : 'Io sono Luciana' (VIDEO) : Il programma di Fabio Fazio "Che tempo che fa" torna a far parlare di sé. Ha raggiunto, infatti, una certa viralità sul web uno sketch in cui Luciana Littizzetto intona un motivetto che richiama quello che, tratto da un comizio di Giorgia Meloni, è diventata quasi una hit. Una circostanza che richiama anche alla memoria i difficili rapporti che la trasmissione ha avuto con un parte politica ben precisa, quella del centro-destra. Difficile, ...