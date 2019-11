I pm salgono a bordo dell' Air Force Renzi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Francesca Bernasconi I pm di Civitavecchia avrebbero effettuato un nuovo sopralluogo a'aereo preso in leasing nel 2016 dall'allora premier MatteoNon c'è pace per l'Air. Secondo quanto riporta il Fatto quotidiano, infatti, nei giorni scorsi, i pm di Civitavecchia sarebbero saliti a'Airbus A340-500, per effettuare un nuovo soprallugo. Nel 2016, l'allora presidente del Consiglio, Matteo, aveva deciso per l'acquisto'aereo, preso in leasing da una compagnia aerea'Arabia Saudita, la Etihad. Secondo quanto emerso, il velivolo fu messo a disposizione del Governo italiano per 168 milioni di euro, per 8 anni di affitto, un costo che supera di ben 26 volte il reale valore del mezzo, che era stato acquistato dalla compagnia per 6,4 milioni. Ora, secondo il quotidiano, al centro degli approfondimentia procura ci sarebbe ...

