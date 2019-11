I messaggi degli haters? Inutili Non può leggerli | il legale di Lara Comi

Liliana Segre nel mirino degli hater : 200 messaggi al giorno. La solidarietà bipartisan della politica : “I campi di sterminio sono una fandonia come l’11 settembre”. Oppure: “Vivere nell’ombra dell’Olocausto ed aspettarsi di essere perdonati di ogni cosa che fanno, a motivo della loro sofferenza passata, mi sembra un eccesso di pretese”. Di messaggi come questi la senatrice a vita Liliane Segre ne legge in media 20o al giorno. Lo svela in un articolo il quotidiano La Repubblica riportando un rapporto ...