Costacurta | “Incomprensibile non accettare di stare una settimana in ritiro”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 15 novembre 2019) Il Mattino intervista l’opinionista di Sky Alessandro. Per vent’anni ha vestito la maglia del Milan e conosce molto bene Carlo Ancelotti.si è espresso, tra le altre cose, a proposito dei ritiri. “Io forse ero un giocatore strano, ma amavo andare in ritiro. Trovo incomprensibile nondiunain ritiro. Io lo accettavo di buon grado perché sapevo che faceva bene alla squadra”. Secondo lui è “saltato qualcosa nella comunicazione tra società e giocatori” ma il Napoli può venirne fuori proprio grazie ad Ancelotti. “Carlo è sempre stato sempre molto disponibile nei confronti dei giocatori e allo stesso tempo sempre molto aziendalista. Credo che il problema non sia Carlo e infatti penso che il Napoli ne uscirà proprio perché c’è lui. Un pluridecorato come Ancelotti ne ha vissute tante: è la persona giusta ...

