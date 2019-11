Alessandro Zarino scelta | Trono Classico nel caos E’ polemica

Alessandro Zarino sceglie Veronica Burchielli/ Uomini e Donne : 'No - non ti credo!' : Quando va in onda la scelta di Alessandro Zarino a Uomini e Donne? Il tronista è pronto a svelare i suoi sentimenti ad una corteggiatrice

Uomini e Donne - lite tra Giulio Raselli e Alessandro Zarino : "Sei sporco dalla testa ai piedi" (VIDEO) : Puntata di nervi tesi a Uomini e Donne. Giulio e Alessandro continuano a non andare d'accordo e lo scambio d'accuse di oggi pomeriggio ne è l'ulteriore dimostrazione. Nasce fondamentalmente da alcune segnalazioni, la prima riguarda la corteggiatrice Giulia, in particolare si dice che Raselli e la ragazza si conoscessero già prima di partecipare al programma dopo una vacanza dei due a Formentera, conoscenza che a quanto pare non c'è mai stata "Io ...

Giulio Raselli - il tronista di Uomini e donne sotto accusa si scontra con Alessandro Zarino : Puntata infuocata quella di Uomini e donne in onda giovedì 13 novembre. Il tronista Giulio Raselli è ancora sotto accusa perché si pensa che lui e la corteggiatrice Giulia si conoscessero già prima di partecipare al programma, complice una vacanza a Formentera dove lei dice di averlo visto ma di non averci parlato salvo poi correggersi e affermare che non si sono visti. La conclusione a cui i due giungono è che si seguivano su Instagram e hanno ...

Uomini e Donne - Alessandro Zarino bacia Veronica in esterna. Il gesto del tronista (VIDEO) : ?Da circa 5 puntate Alessandro prosegue la conoscenza con Veronica, nella puntata odierna di Uomini e Donne il tronista e la corteggiatrice hanno ulteriormente confermato che le cose tra di loro stanno andando per il verso giusto. L'esterna ha riservato molti aspetti inediti dei due ragazzi che si sono aperti a confidenze molto personali.Veronica rivela di essere una ragazza insicura soprattutto a livello estetico, racconta di aver avuto per ...

U&D - Veronica prima della scelta di Alessandro Zarino : 'Vorrei conoscerlo anche fuori' : L'intervista sul magazine di Uomini e Donne fatta a Veronica Burchielli potrebbe dividere i fan del programma. Pochi istanti prima della scelta a sorpresa di Alessandro Zarino, l'ex corteggiatrice si era detta favorevole ad una conoscenza fuori dal programma. Veronica per spiegare le ragioni che l'hanno portata a rifiutare Alessandro, aveva confidato che il gesto del tronista le sembrava un po' affrettato e obbligato. Secondo la Burchielli, ...

Trono Classico : Alessandro Zarino Dice la Sua su Veronica Burchielli! : Dopo una serie di colpi di scena, la nuova tronista di Uomini e Donne è Veronica Burchielli, la ragazza ha accettato il Trono che Maria De Filippi le ha offerto dopo aver rifiutato di essere la scelta di Alessandro. Adesso il ragazzo dopo tutto quello che è successo ha rilasciato delle dichiarazioni su Veronica. Ecco cosa ha dichiarato. La nuova tronista di Uomini e Donne, come anticipatovi nei giorni scorsi è Veronica Burchielli, la ragazza al ...

Alessandro Zarino dopo UeD : le dolci parole di Katia Fanelli : Uomini e Donne, Katia Fanelli si schiera dalla parte di Alessandro Zarino: il post Giovedì scorso è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Una puntata davvero pregna di colpi di scena e non poche polemiche. Cos’è successo? Alessandro Zarino è finito nella bufera per aver avuto un comportamento un po’ incoerente, beccandosi anche del falso: dapprima ha litigato furiosamente con Veronica Burchielli e ...

Uomini e donne - Veronica Burchielli dopo il no ad Alessandro Zarino diventa tronista : È un porto di mare lo studio di Uomini e donne, e per un tronista che se ne va ce ne sono ben 2 pronti a insediarsi sul trono. Nella puntata registrata il 31 ottobre non c’è solo l’ingresso di Carlo Pietropoli come nuovo tronista, ma anche una svolta clamorosa nel percorso di Veronica Burchielli. Le prime parole di Veronica Burchielli da tronista La ragazza è oggetto di una scelta lampo da parte di Alessandro Zarino (QUI chi è), che ...

U&D - Alessandro Zarino fa chiarezza dopo la sua scelta : ‘Non ho giocato con nessuno’ : La scelta a sorpresa da parte di Alessandro Zarino continua a far discutere e dividere l’opinione pubblica. Il giovane, dopo essersi beccato il rifiuto da parte della sua corteggiatrice, si è sfogato su Witty Tv. Durante la registrazione del 31 ottobre dedicata alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, Alessandro Zarino, al culmine di una lite con Veronica Burchielli ha deciso di sceglierla. Tra lo stupore dei presenti in studio e della ...

