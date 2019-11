Romano | Cinque Stelle dicano che non ricandidano Raggi

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Roma – “Vivo a Roma buona parte della settimana, come si fa ad essere positivi sull’amministrazione? Lo dico con rispetto della personama con grande senso della realta’ su come e’ amministrata Roma. Sappiamo che Roma non e’ facile da amministrare, ma come si fa a dire che e’ stata una buona amministrazione? Infatti il mio invito ai 5, anche per il bene dell’alleanza e’: cari 5per lo meno dite che non ricandiderete laal prossimo giro per Roma, cambiate cavallo dite che candiderete un altro o un’altra. E’ evidente che lanon e’ stata un buon Sindaco”. A dirlo in un’intervista a Luigia Luciani e Stefano Molinari durante il programma Lavori in corso in onda su Radio Radio e Radio Radio TV, e’ Andrea, deputato del Partito democratico.aggiunge: ...

