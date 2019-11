LIVE Khimki-Olimpia Milano 22-25 | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | attacchi in

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-27 Primi due punti della partita di Aaron White. Finisce qua il primo quarto,avanti di tre. 22-25 Kramer, però, risponde, a sua volta, con un canestro da fuori. 19-25 Stavolta è Nedovic a segnare dall’arco, su assist di Roll. 19-22 Due punti per Jerebko su assist di Evans. 17-22 Tripla a bersaglio per Roll, la seconda della sua partita. 17-19 2/2 anche per Kramer. 15-19 2/2 ai liberi per Nedovic. 15-17 Canestro di Jeff Brooks e ilchiama time out. 15-15 Due punti per Tarczewski. 15-13 Seconda bomba di Shved e, per lui, sono già nove punti. 12-13 Rubata e, poi, canestro per Sergio Rodriguez. 12-11 Libero a segno per il giocatore russo. 11-11 E Shved risponde a tono prendendo anche il fallo. 8-11segna la prima tripla della partita con Roll. 8-8 Tap-in vincente di Micov su tiro sbagliato di Scola. ...

Pianeta_Basket : LIVE EL - Khimki Mosca-Olimpia Milano, la diretta testuale - zazoomnews : LIVE Khimki-Olimpia Milano Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA: temibile trasferta russa per la capolista -… - zazoomblog : LIVE Khimki-Olimpia Milano Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA: temibile trasferta russa per la capolista -… -