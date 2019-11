L' Eredità | Niccolò Pagani lascia il quiz per tornare dagli studenti | l' elogio di Massimo

Il campione dell'Eredità Niccolò Pagani lascia il programma e torna 'tra i suoi ragazzi' : Niccolò Pagani, supercampione tra i più amati dell'Eredità, la trasmissione guidata da Flavio Insinna che va in onda nella fascia preserale di Rai Uno, ha deciso di lasciare il programma. Persona garbata, di cultura e sempre sul pezzo, dopo aver conquistato numerose volte il titolo di campione e aver preso parte alla "ghigliottina" finale, ha deciso inaspettatamente di lasciare il programma. Insegnante di professione, Niccolò ha voluto ...

L’Eredità - il campione Niccolò Pagani spiazza tutti e si ritira : “Torno a fare il professore - il mio posto è là - tra i miei ragazzi” : Il super campione Niccolò Pagani si è ritirato a sorpresa dall’Eredità, il quiz pre-serale di Rai1. Il concorrente, tra i più apprezzati dal pubblico, ha deciso di lasciare il programma per tornare al suo lavoro, l’insegnamento. È stato lui stesso a spiegare i motivi della sua scelta in una lettera letta durante il programma dal conduttore Flavio Insinna. “Come professore sto tornando sulla strada maestra, quella prediletta – ...

