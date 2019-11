Gianni Morandi Adriano Celentano? È stato piacevole chiacchierare e… | Adrian

Adrian ospiti di stasera Maria De Filippi e Gianni Morandi - ecco la foto dal backstage : Nuova puntata di Adrian, al suo secondo episodio dopo la rinascita. Il ritorno in tv di Adriano Celentano ha portato sul tavolo ospiti del calibro di Carlo Conti, Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Piero Chiambretti e Massimo Giletti «La televisione italiana» espressione del Molleggiato. Gli ospiti di ...

Gianni Morandi visita il set di Diabolik con Luca Marinelli e Valerio Mastandrea «Due grandi attori a Bologna» : Gianni Morandi sul set di Diabolik incontra Luca Marinelli e Valerio Mastandrea a Bologna Uno dei set italiani più attesi delle ultime settimane. Sono in pieno corso le riprese di ...

Serena Grandi - amore a sorpresa con Gianni Morandi : ‘Sono stata malissimo’ : Serena Grandi e Gianni Morandi, una storia d’amore breve ma intensa che risale agli anni ’80. A fare la rivelazione è l’attrice ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque nella puntata di martedì 12 novembre. Una storia che sarebbe dovuta coronare persino con il matrimonio, ma che ebbe un finale ben diverso. Il racconto di Serena Grandi “È stata una storia bellissima, Barbara, io non ero ancora conosciuta” ...

Pomeriggio 5 - Serena Grandi : “Sono stata fidanzata con Gianni Morandi - è stato un grande amore” : “Sono stata fidanzata con Gianni Morandi, è stata una grande storia d’amore”. A rivelarlo è l’attrice Serena Grandi che, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha parlato per la prima volta della sua relazione con il cantante. “Lui però era più grande di me, aveva già 38 anni e io ero più piccola. Non ero ancora conosciuta – ha spiegato – E’ durata tre-quattro mesi. Mi ha portato a Sanremo, ...

Serena Grandi : "Con Gianni Morandi storia bellissima. Mi ha fatto sentire una regina" (video) : prosegui la letturaSerena Grandi: "Con Gianni Morandi storia bellissima. Mi ha fatto sentire una regina" (video) pubblicato su Gossipblog.it 12 novembre 2019 18:04.

