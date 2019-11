FQMagazine | nasce FQLife | un programma di 12 minuti fatto solo di stories col nostro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Un mondo a parte. Lo sono tutte le aziende, gli uffici, i negozi, i luoghi di lavoro. E lo è anche una redazione di un giornale online, un luogo dove un gruppo di persone sono radunate in un open space per ore, e ore, e ore. ‘La vita dentro‘ ha dinamiche tutte sue, e se per il 90% del tempo si lavora sodo, tra notizie, telefonate, aggiornamenti, idee, riunioni, c’è un 10% della giornata in cui alcuni di noi, diciamo, “cazzeggiano”. Perché un po’ di leggerezza, quella che Calvino avrebbe chiamato ‘leggerezza pensosa‘, aiuta a vivere meglio, e a non prendersi troppo sul serio. Noi di, la “costola” delquotidiano.it che si occupa di spettacolo, abbiamo deciso di raccontarvi un po’ della nostra vita di redazione. E, insieme, di darvi notizie, anticipazioni, chicche. Tutto con grandi ospiti. E tutto in un ...

