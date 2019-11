Fedez prova a fare pace con J-Ax | ma il riavvicinamento va a vuoto | ecco cosa è successo

Chiara Ferragni prova la pole dance e posta il video su Instagram. Il commento di Fedez spiazza tutti : Chiara Ferragni prova la pole dance e posta il video su Instagram. Il commento di Fedez spiazza tutti. L'influencer più famosa del mondo oggi ha partecipato a un allenamento di pole dance,...

Chiara Ferragni prova a fumare ma le va di traverso : Fedez la “bullizza” – VIDEO : Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Muscat, in Oman con gli amici per una mini-vacanza (tutta social, ovviamente) organizzata dall’influencer per festeggiare il compleanno del marito. Dopo la visita alla Grande Moschea e una gita in barca, il gruppo è andato a cena in un locale tipico e lì ha provato a fumare il narghilé. Anche Chiara Ferragni ha voluto fare un tiro ma qualcosa è andato storto e l’influencer ha iniziato a tossire. ...

Fedez a Chiara Ferragni : “Visto che sei ubriaca prova a dire : appallottolamelo” : Una serata divertente in casa Lucia-Ferragni. Almeno per Fedez, che vedendo la moglie un po’ alticcia ha scherzato con lei, pubblicando tutto in una Instagram story. E la bionda influencer? Ha risposto bene alla provocazione del marito ma lui non si è arreso e ha continuato a metterla in difficoltà tanto che alla fine lei si è spazientita e non si è risparmiata nel fare il dito medio al rapper. Dopo il siparietto i due sono andati a cena ...