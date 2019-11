Venezia in ginocchio | Rete 4 cambia programmazione | speciale Tg4 in prima serata

Fonte : blogo

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il problema maltempo torna prepotentemente in primo piano anche e soprattutto sui telegiornali, la più allarmante è certamente quella verificatasi adove l'acqua alta ha messo inla città con un record di 187 centimetri registrati nelle scorse ore.L'informazione in tv si è mossa principalmente dalle all news Sky, Rai e Mediaset che hanno informato minuto per minuto fin quando hanno potuto.inTg4 inpubblicato su TVBlog.it 13 novembre 2019 17:50.

RaiNews : Maltempo, #Venezia in ginocchio e maxi voragine a #Napoli - zaiapresidente : ??? #Venezia in ginocchio dopo l’#AcquaAltaAVenezia eccezionale di stanotte. Cosa accade adesso ??? - ItaliaViva : .@MarcoCaber:''Pellestrina è in ginocchio. Due le persone morte stanotte. Pare che le rive reggano, ma l’acqua da i… -