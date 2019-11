Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019)un? L’interrogativo ha finalmente una risposta: la fiction nonun seguito. La serie in onda su Canale 5, unico successo nel settore per la rete ammiraglia Mediaset, lascerà al pubblico il lieto fine conalle prese con la ritrovata felicità e con suo figlio Leonardo arruolato in Polizia. Non ci sarà, dunque, un sequel ma le sorprese non sono finite perché il produttore Pietro Valsecchi ha annunciato all’agenzia Ansa l’arrivo undal titolo “-L’origine del male.” “Stiamo iniziando i provini. Si tratta di una serie di 24 episodi da 50 minuti, i cui primi 8 andranno in produzione a maggio. Si tratta della prima serie teen mafia”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Taodue. “Stiamo cercando una ragazza sui 16-17 anni. L’arco narrativo racconterà ...

Noovyis : (Rosy Abate non avrà la terza stagione ma un prequel. “Madre mia zero idee. Ma chiudere qua?”: e ci scappa il “like… - TutteLeNotizie : Rosy Abate non avrà la terza stagione ma un prequel. “Madre mia zero idee. Ma chiudere qua… - FQMagazineit : Rosy Abate non avrà la terza stagione ma un prequel. “Madre mia zero idee. Ma chiudere qua?”: e ci scappa il “like”… -