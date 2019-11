Roberto Spada condannato definitivamente a sei anni per la testata all' inviato

Testata all'inviato Rai - Roberto Spada condannato definitivamente a sei anni : riconosciuta l'aggravante mafiosa : Roberto Spada è stato condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per violenza privata e lesioni aggravate con il riconoscimento del l'aggravante mafiosa : Spada il...

Ostia - aggredì con una testata il giornalista della Rai : la Cassazione conferma la condanna per Roberto Spada : Diventa definitiva la condanna a sei anni di reclusione per Roberto Spada. La Cassazione lo ha riconosciuto colpevole di lesioni aggravate dal metodo mafioso per aver aggredito ad Ostia, il 7 novembre 2017, la troupe della trasmissione Rai Nemo. L’esponente del clan Spada aveva dato una testata al giornalista Daniele Piervicenzi, picchiando poi anche il cameraman Edoardo Anselmi. Spada il 24 settembre è stato condannato all’ergastolo in un ...