Primo via libera del parlamento Ue a commissari ma maggioranza Ursula si spacca

Dazn : Insigne ultimo ad uscire dal campo e Primo ad andar via dal San Paolo : L’inviato di Dazn allo Stadio San Paolo, Marco Russo, racconta come sono usciti dal campo i giocatori del Napoli dopo la partita. Il primo ad andar via dal San Paolo, dice, è stato il capitano, Lorenzo Insigne. Il capitano, ha detto, è rimasto in campo fino alla fine, uscendo per ultimo dal terreno di gioco. Si è comportato da capitano e ha anche preso tutti i fischi del pubblico. Proprio lui è stato, poi, quello che ha lasciato il San ...

LIVE Virtus Bologna-Monaco 19-17 - EuroCup basket in DIRETTA : Primo quarto all’insegna dell’equilibrio e del gioco duro. 19 viaggi in lunetta complessivi tra le due squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-23 Primi punti di Baldi Rossi su assist di Hunter. 21-23 Due punti di Yeguete. 21-21 Pajola ristabilisce la parità. 19-21 Ouattara segna la prima bomba della partita. 19-18 Tecnico alla Virtus, Dee Bost segna il libero. Per ora i liberi l’hanno fatta da padrone. La Virtus è andata in lunetta 10 volte e il Monaco 9. Finisce qua il primo quarto con la Virtus avanti 19-17 19-17 Trick ...

Volevo essere una rockstar/ Anticipazioni 30 ottobre : Primo appuntamento per Olivia : Volevo fare la rockstar Anticipazioni prima puntata 30 ottobre: debutta la nuova fiction Rai. Olivia, la protagonista, si divide tra il ruolo di mamma e i sogni professionali.

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : partenza e Primo giro. Ferrari scatenate - Leclerc-Vettel Primo e secondo al via : Le Ferrari hanno letto benissimo la partenza del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si è disputata oggi sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Le Rosse scattavano dalla prima fila e hanno conservato le prime due posizioni alla curva 1, Charles Leclerc ha preceduto Sebastian Vettel mentre c’è stato un contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: il britannico non ha compromesso la propria gara e anzi è riuscito a ...

VIDEO Yuzuru Hanyu in buona forma si impone nel Primo segmento di gara a Skate Canada : riviviamo il programma corto : L’alieno Yuzuru Hanyu è tornato. Il Campione Olimpico si è imposto agilmente nello short program di Skate Canada, seconda tappa del circuito Grand Prix in fase di svolgimento a Kelowna, nella British Columbia L’atleta allenato da Brian Orser ha incantato il pubblico realizzando salti di straordinaria qualità come il quadruplo salchow e il triplo axel, entrambi valutati con un grado di esecuzione stellare. Completando la combinazione ...

VIDEO Hubbell-Donohue in testa dopo il Primo segmento di gara a Skate Canada. Riviviamo la rhythm dance : Madison Hubbell e Zachary Donohue si trovano momentaneamente in testa alla classifica dopo la rhythm dance di Skate Canada 2019, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix. I danzatori statunitensi, pur pattinando una performance di livello inferiore rispetto a Skate America, hanno divertito il pubblico presente al Prospera Place di Kelowna eseguendo elementi di buona qualità come il pattern di Finnstep (livello 3) la serie di passi sulla midline ...

Archiviata l'era Salvini al Viminale. Primo incontro tra Lamorgese e Ong : Il Viminale archivia la politica “porti chiusi” dell’era Salvini e apre a un nuovo dialogo sul tema dell’immigrazione. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha infatti incontrato questa mattina le organizzazioni impegnate nella azioni di salvataggio nel Mediterraneo. Una riunione, che secondo le fonti, viene definita come un “Primo passo per l’avvio di una interlocuzione diretta tra le ...

Ponte Primo novembre : 6.6 milioni italiani in viaggio - in calo rispetto al 2018 : Secondo Federalberghi in occasione del Ponte di Ognissanti 6,6 milioni di persone si metteranno in viaggio per un volume d'affari di 2,2 miliardi di euro, in calo del 7 per cento rispetto al 2018. L'associazione: " Nella gran parte dei casi la rinuncia della vacanza è stata motivata da una scarsa liquidità”.Continua a leggere

Prescrizione - Bonafede : “Riforma in vigore dal Primo gennaio”. Pd - Leu e Italia Viva : “Rinviare”. Forza Italia prova uno sgambetto per bloccarla : “La riforma della Prescrizione entrerà in vigore il primo gennaio” ha affermato il ministro Alfonso Bonafede, al termine dell’audizione in commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. La riforma venne approvata dal precedente governo ma il deputato di Forza Italia, Enrico Costa, ha presentato una proposta di legge per impedirne l’entrata in vigore. Proposta a cui si è aggiunta la firma di Riccardo Magi (+Europa), che ...

Tangenziale di Napoli - il giallo del viadotto : un anno fa il Primo allarme : Il viadotto Capodichino è malridotto, la relazione dei tecnici del Ministero delle infrastrutture è chiara; Tangenziale Spa ha già fatto scattare il piano d'emergenza per...

Selfie - il Primo inviato nello spazio è di Cara Delevingne : Dalla notte degli Oscar a papa Francesco, dal derby di Roma alle bellezze hot che spopolano su Instagram: il Selfie è diventata la pratica più mainstream dei nostri tempi. Dai vecchi autoscatti realizzati per avere un ricordo di vacanze o viaggi, il Selfie si è evoluto diventando una vera e propria icona dell'era social che può spingerti a fare qualunque cosa pur di acchiappare qualche like in più: e se questo ...

Golf - PGA Tour 2019 : un field stellare al via del Zozo Championship - il Primo storico evento in Giappone. Esordiscono Woods - McIlroy e Spieth : Il PGA Tour si appresta ad affrontare il secondo round del trittico asiatico che si concluderà settimana prossima con il main event del WGC-HSBC Champions di Shaghai e questo weekend sarà di scena con il Zozo Championship 2019 all’Accordia Golf Narashino Country Club di Chiba. Si tratta di un evento storico in quanto è il debutto assoluto del Giappone nel massimo circuito del Golf, e si giocherà almeno fino al 2025 sullo stesso campo dove ...

Ciclismo - Ranking UCI (23 ottobre) : Primoz Roglic il miglior ciclista del 2019! Elia Viviani nono - Italia seconda Nazione : Mancano appena quattro giorni al termine ufficiale della stagione di Ciclismo su strada, l’annata si concluderà domenica 27 ottobre con una corsa di terza fascia in Turchia. Sostanzialmente il 2019 è ormai alle spalle, questo è periodo di presentazioni dei prossimi Grandi Giri, di pianificazione dei programmi per la prossima stagione e di chiusura delle classifiche. Al termine del Tour of Guangxi (ultima prova del calendario World Tour ...

Bolivia - Morales passa al Primo turno : 10.16 Proteste di piazza e scontri sono scoppiati in sei delle nove province della Bolivia, dopo l'annuncio da parte del tribunale elettorale di una vittoria al primo turno dell'attuale presidente Evo Morales, al potere da 13 anni. Una folla di sostenitori di Mesa, che fino a poco prima era sembrato finire al ballottaggio con Morales, hanno dato fuoco agli uffici elettorali di Sucre, capitale costituzionale della Bolivia e sede della corte ...