Kevin Hart | È stato umiliante non riuscire ad andare in bagno da solo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Sandra Rondini L'attore comico, ricomparso in gran forma ai People's Choice Awards, pensa di aver perso la sua dignità di uomo quando durante la convalescenza a casa aveva bisogno di sua moglie per pulirsi dopo essere andato alsi sta ancora riprendendo dall'incidente stradale dello scorso settembre quando nello schianto della sua auto sulla Mulholland Drive, a Los Angeles, si ruppe la colonna vertebrale in ben tre punti diversi. I chirurghi riuscirono a ricomporre due fratture in zona toracica e una a livello lombare. L'operazione a cui fu sottoposto d’urgenza andò bene anche se per settiman l’attore dovette ricorrere ad un uso massiccio di antidolorifici per sopportare i dolori lancinanti., però, può dirsi fortunato: i dottori hanno presto ritenuto che il processo di guarigione, seppur lungo, sarebbecompleto e così è. A due giorni dalla ...

