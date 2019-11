Germania | via libera della Commissione Ue al salvataggio della banca di Hannover con 3 | 6

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Laeuropea ha dato viaal, con 3,6 miliardi di euro di fondi pubblici,diNorddeutsche Landesbank. Lo scrive il Frankfurter Allgemeine Zeitung spiegando che per Bruxelles il sostegno offerto dai LandBassa Sassonia eSassonia-Anhalt assieme alle Casse di risparmio all’istituto, sull’orlo del dissesto, non va considerato un aiuto di Stato. E non viola la direttiva Brrd sulle crisirie, che in generale prevede il bail in a scapito degli azionisti e vieta che vengano impiegati capitali pubblici. Oltre al piano dei due Länder, azionisti di Nord Lb con il 65%, c’era per laanche un’offerta privata da parte dei fondi Cerberus e Centerbridge, che è stata rifiutata. La Norddeutsche è una delle più grandi Landesbanken, istituti di credito all’ingrosso che fanno capo agli Stati federati. La ...

