Di Maio | Lo Stato impugnerà recesso di ArcelorMittal

Ex Ilva - Luigi Di Maio : “Lo Stato impugnerà l’atto con cui Arcelor Mittal se ne sta andando” : “Con Arcelor Mittal abbiamo firmato un contratto e chiediamo che questo contratto venga rispettato”. Luigi Di Maio lo chiarisce ai microfoni di di Radio 24 intervenendo sul dossier ex Ilva dopo la decisione del gruppo di lasciare lo stabilimento di Taranto. “Se hanno delle difficoltà sul numero di tonnellate da produrre ci sediamo a un tavolo e si trova una soluzione insieme – continua il ministro degli Esteri – ma ...

Trattativa Stato-mafia - Berlusconi non risponde alle domande dei giudici. Di Maio : «Senza parole» : L’ex premier si è avvalso della facoltà di non rispondere nel processo d’Appello sulla Trattativa Stato-mafia. Tra gli imputati il suo ex braccio destro, Marcello Dell’Utri, già condannato in primo grado a 12 anni

Di Maio : “Berlusconi non risponde su Stato-mafia. L’Italia non chiuderà mai conti con il passato” : "Questo Paese non chiuderà mai i conti con il passato, se una persona che ha fatto per tre volte il Presidente del Consiglio si avvale della facoltà di non rispondere in un processo per mafia": così Luigi Di Maio critica la decisione di Silvio Berlusconi di avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo sulla Trattativa Stato-mafia.continua a leggere

Segre - Di Maio : “La scorta alla senatrice è una sconfitta per lo Stato” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si schiera dalla parte della senatrice a vita Liliana Segre: "Sapere che la senatrice Liliana Segre deve stare sotto scorta nel 2019 è una sconfitta per tutto lo Stato". Per il leader del Movimento Cinque Stelle "l'unica soluzione è "investire in istruzione".Continua a leggere

Ex Ilva : Di Maio - ‘è battaglia per sovranità Stato italiano’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “La prima cosa che voglio dirvi è che in questi giorni si sta consumando una battaglia per la sovranità dello Stato italiano. Se una Multinazionale ha firmato un impegno con lo Stato, lo Stato deve farsi rispettare, chiedendo il rispetto dei patti e facendosi risarcire i danni”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. L'articolo Ex Ilva: Di Maio, ‘è battaglia per sovranità Stato italiano’ ...

Mezz'ora in più - Bruno Vespa : "Salvini e Renzi devono vedersela con Conte. Cos'è stato straziante per Di Maio" : "Matteo Salvini e Matteo Renzi sono due leader con 20 anni in meno di Berlusconi e Prodi che ora devono vedersela con Giuseppe Conte". Bruno Vespa, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai tre, analizza l'attuale situazione politica, che vede una maggioranza di governo lacerata al suo int

**Dl Fisco : Di Maio - ‘basta Stato forte con i deboli - cambiare registro’** : Roma, 16 ot. (Adnkronos) – “C’è poi un altro capitolo, fondamentale, che è la lotta all’evasione. Su questo fronte le teorie sono diverse, ma i fatti ci dicono che fino ad oggi abbiamo visto uno Stato fare sempre il forte con i deboli e il debole con forti”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Bisogna cambiare registro. Lo Stato deve fare lo Stato con chi in questi anni ha nascosto centinaia e centinaia di ...

Italia 5 Stelle - irruzione di contestatori per stop armi alla Turchia. E Di Maio risponde dal palco : “Lunedì chiederò che tutta la Ue lo faccia” : “Lunedì al consiglio Ue dei ministri degli Esteri, come governo, chiederemo che tutta l’Ue blocchi la vendita di armi alla Turchia“. Lo assicura il capo politico del M5s Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli, dove si celebra il decennale del movimento. “Basta armi alla Turchia lo diciamo a tutta Europa“, urla Di Maio, in replica a un gruppo di manifestanti che fa irruzione nell’Arena Flegrea ...

Italia 5 stelle Napoli - Di Maio : “Siamo la terza via. Al centro del governo le promesse”. Ai contestatori : “Chiederò stop vendita armi alla Turchia”- la diretta : Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Roberto Fico, Davide Casaleggio. E naturalmente: Beppe Grillo. E’ un’arena di 5mila e 500 persone quella che accoglie i leader del Movimento 5 stelle per la serata finale del primo giorno di Italia 5 stelle. Dopo decine di agorà e incontri tra gli attivisti e i vari esponenti del governo, tocca ai big prendere la parola. Un intervento molto atteso perché arriva in un momento molto delicato per il ...