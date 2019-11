Calcio | Javier Zanetti entra nella Hall of Fame del calcio internazionale L’ex capitano

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Grande soddisfazione perche da questa mattina è stato inserito all’interno dellaofdel. Come riportato dal sito ufficiale dell’Inter, l’exnerazzurro è volato in Messico, per la precisione a Pachuca, dove ha potuto ritirare l’ambito premio. Il riconoscimento è stato conferito dopo una votazione tenutasi ad aprile a Madrid alla quale hanno partecipato giornalisti provenienti da 35 paesi. Non soloofsono stati inseriti altri grandissimi delcome: Arrigo Sacchi, Gabriel Omar Batistuta, Didier Deschamp, Pavel Pardo, Tomas Boy, Miguel Calero, Raymond Kopa, Gustavo Peña, Tomas Balcazar, Sissi, Alicia Vargas. L’attuale vicepresidente dell’Inter è stato premiato dall’ex ct dell’Argentina e attuale ct del Messico Gerardo Martino. Un importante ...

Pollastof : ??JAVIER #ZANETTI: “EL CHUCKY #LOZANO FINIRÀ PER EMERGERE NEL CALCIO ITALIANO” #ForzaNapoliSempre - napolipiucom : ??JAVIER #ZANETTI: “EL CHUCKY #LOZANO FINIRÀ PER EMERGERE NEL CALCIO ITALIANO” #forzaNapoliSempre - napolipiucom : #napoli Javier #Zanetti: “El Chucky #Lozano finirà per emergere nel calcio italiano… -