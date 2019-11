Asilo migranti,C.Conti Ue:dare sostegno

"Probabilmente ilalle autorita giudiziarie diventerà la nacessità più urgente del sistema d'italiano".Così la Corte deiEuropea in una relazione sull'dei. "L'Italia ha una capacità sufficiente per far fronte ad arrivi e richieste didi prima istanza,ma non per elaborare l'elevato numero di ricorsi",rileva la Corte,sottolineando che una richiesta digiunge all'appello finale dopo 4 anni.La Corte denuncia poi che"i programmi di ricollocamento" in Ue non hanno raggiunto i target.(Di mercoledì 13 novembre 2019)