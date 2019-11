Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) In questo2019-2020 sono proposti molti nuovidi. In particolare sono molto richiesti da tutte le donne ilcut e messy bob. Le capigliature in questione sono molto facili da portare e da acconciare. Di seguito le ultime novità del momento. Nuove chiome Il grande protagonista della stagione è senza nessun dubbio ilcut, il quale resiste in ogni periodo dell'anno. Questoo è molto corto e sono presenti molte scalature; inoltre ilriesce a mettere in risalto i lineamenti del volto. Anche molte celebrità hanno optato per una capigliatura corta sia nella vita reale e sia nel grande schermo. Non può mancare nemmeno il messy bob: quest'ultimo risulta più corto dietro e molto più lungo sul davanti. Per completare l'hairstyle si può creare una frangia lunga o mini. Per quanto riguarda lo styling si può realizzare una piega anti-umidità: la ...

yleniamarco1 : Tagli di capelli per l'autunno-inverno: il pixie, il micro mullet e il cerchietto - rossthepixie : Premetto che questo taglio non mi piace e non vedo l'ora che i miei capelli crescano in un bob, ma adesso davvero c… - jobinfm : Tagli Capelli Corti Inverno 2020 -