Sicilia | venti fino a 144 km h nel messinese | il mare invade le strade a Scaletta Zanclea

Allerta per Sicilia e Calabria dal pomeriggio : rischio concreto di eventi alluvionali : Ci avviciniamo alla intensa fase di maltempo che interesserà nella seconda parte di oggi la Sicilia estendendosi anche alla Calabria. La formazione di un profondo ciclone mediterraneo fra...

Allerta Meteo arancione in Sicilia : forti temporali - mare mosso e venti di burrasca : La Protezione Civile della Regione Sicilia ha diffuso un’Allerta Meteo codice arancione per il rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico, valida fino alle 24 di oggi. Si prevedono, per oggi precipitazioni “sparse dalla tarda mattinata, tendenti a diffuse e persistenti nella seconda parte della giornata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati molto elevati sui versanti ionici e generalmente ...

Maltempo Sicilia - dichiarato lo stato di calamità : “A settembre e ottobre - la nostra isola flagellata da eventi meteo avversi” : Il governo Musumeci ha deliberato lo stato di calamità naturale a seguito dei gravissimi danni che si sono verificati in tutta la Sicilia a causa del Maltempo degli ultimi giorni. Con la stessa delibera è stato richiesto alla presidenza del Consiglio dei ministri il riconoscimento dello stato di emergenza. Il provvedimento è stato adottato nella seduta del governo, tenutasi oggi pomeriggio a Catania. “Abbiamo mantenuto – sottolinea ...

Maltempo : Sicilia - Musumeci 'interventi immediati su infrastrutture danneggiate' (2) : (Adnkronos) - Musumeci, accompagnato da Foti, dal prefetto ibleo Filippina Cocuzza, dal deputato regionale Giorgio Assenza e dalla parlamentare nazionale Marialucia Lorefice, si è poi trasferito a Ispica, in provincia di Ragusa. Qui una frana ha lambito tre palazzine abitate da decine di famiglie ch

Maltempo : Sicilia - Musumeci 'interventi immediati su infrastrutture danneggiate' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "La Regione interverrà immediatamente, senza bisogno di aspettare provvedimenti da Roma, per riparare le infrastrutture danneggiate, e che sono già in fase di verifica, attraverso la Protezione civile e la Struttura contro il dissesto idrogeologico". Lo ha assicurato i

Carceri : Uilpa - ‘in Sicilia oltre 2.100 eventi critici nel primo semestre’ : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – “La Polizia Penitenziaria in questi sei mesi delll’anno 2019, ha gestito oltre 2.100 eventi critici tra cui atti di autolesionismo, manifestazioni di protesta collettive e singole, colluttazioni, tentati suicidi, tentativi di evasioni,ferimenti ed altro, ma ad oggi al netto della parole il Ministro Bonafede ed il Capo del Dipartimento e tutti gli organismi nazionale e regionali non stanno ...

Sicilia : archeologia subacquea - 'interventi con nanotecnologie su reperti punici' (2) : (AdnKronos) - "Ci siamo affidati alla scienza, al fine di ottenere un migliore risultato nell’ambito della ricerca per la conservazione dei beni culturali, soprattutto per quanto riguarda i beni archeologici sommersi da noi presi in esame. Le nanotecnologie applicate al legno, assolvono un compito i

Turismo : Sicilia punta a destagionalizzazione - 1mln per eventi in siti culturali (2) : (AdnKronos) - Il soggetto proponente dovrà costituire partenariato con almeno un altro soggetto operante nel settore degli spettacoli teatrali e musicali. Il milione di euro a disposizione, per l'esercizio finanziario 2019, è ripartito in: 250mila euro per eventi con un piano finanziario da un minim

Turismo : Sicilia punta a destagionalizzazione - 1mln per eventi in siti culturali : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Destagionalizzare il calendario turistico e valorizzare i siti Siciliani di valore artistico e culturale. Con questo obiettivo l'assessorato regionale al Turismo ha pubblicato l'avviso "per l'assunzione di proposte per co-produzioni volte alla valorizzazione delle ecce