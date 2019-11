Sergio Castellitto | “Viviamo un’epoca di confusione Liliana Segre è un pezzo unico al di

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) “Viviamo in un’epoca inodore, è un periodo di grandee ambiguità totale, sociale e politica. Il gesto che facciamo di più è ‘sfiorare’ un telefonino, un tablet, uno schermo. Non tocchiamo più le cose, non stringiamo e dimentichiamo sempre che con le mani si possono fare tante cose”. Quando ti parla,ti fissa negli occhi senza distogliere mai lo sguardo, perché è come se volesse essere sicuro che il suo interlocutore capisca tutto quello che dice. A Firenze, dove lo incontriamo alla presentazione ufficiale di Pezzi Unici, la nuova fiction di Rai Uno realizzata da Cinzia Th Torrini che andrà in onda da domenica 17 novembre per sei serate, ci parla di Giovanni ‘Vanni’ Bandinelli, il maestro artigiano del legno che interpreta e non solo. “Nella testa e ...

