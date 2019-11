Maltempo | nubifragio a Matera | acqua invade la città dei Sassi VIDEO

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 12 novembre 2019) Ilche si è abbattuto sul Centro-Sud (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) non ha risparmiato, dove un violento temporale ha creato forti disagi. Fiumi d'si sono riversati neie in alcune vie degli storici rioni la violenza dell'è penetrata con molta forza in alcune abitazioni provocando danni. Instrade allagate e molti disagi per la circolazione stradale. Oggi ale scuole sono chiuse per un’ordinanza del sindaco Raffaello De Ruggieri. Anche una tromba d'aria nelno La Basilicata è una delle zone più colpite dal, in particolare nelno e nella fascia jonica lucana, dove in nottata una tromba d'aria, abbattutasi tra Scanzano Jonico e Policoro, ha provocato la caduta di alberi, di pali della luce, danni alle coperture di abitazioni e aziende.

