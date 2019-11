LIVE Sinner Ferri-Arends Pel | ATP Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA | l’azzurrino

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del doppiovs/Pel – Il ranking in evoluzione diBuona sera e bentrovati alladel match di doppio tra Jannik/Lorenzoe la coppia olandese Sander/David Pel, valido per il primo turno dell’ATPdi. Sul veloce indoor altoatesino, l’azzurrino farà il proprio esordio insieme al giovanissimo, per iniziare con il piglio giusto la propria avventura nel torneo di casa.è reduce dalla grande “ubriacatura mediatica” del successo nelle Next Gen ATP Finalsa Milano. Il n.96 del ranking ha sorpreso tutti, imponendosi in finale contro il ben più quotato australiano (n.18 del mondo) Alex de Minaur. Una lezione di tennis quella impartita dal 18enne nativo della Provincia di Bolzano all’Aussie, che ha ...

FabrizioCossu : RT @lorenzofares: Le #NextGenATP sono state esperienza fantastica finita nel modo migliore Grazie per avermi seguito mentre raccontavo liv… - Chrismorv92 : RT @lorenzofares: Le #NextGenATP sono state esperienza fantastica finita nel modo migliore Grazie per avermi seguito mentre raccontavo liv… - zazoomblog : LIVE Sinner-de Minaur 2-1 Finale NextGen 2019 in DIRETTA: l’azzurrino tiene il servizio senza problemi! - #Sinner-d… -