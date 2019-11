Gemelli | open day per Giornata Mondiale Diabete

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma – In occasione delladelche si celebra in tutto il mondo il 14 novembre, domani presso il Policlinico Universitario Agostinodi Roma avra’ luogo unDay dedicato alla prevenzione della diffusissima patologia metabolica, dalle 9 alle 16, nella Hall del Policlinico. Gli specialisti del, spiega una nota, effettueranno screening senza prenotazione per la misurazione della glicemia capillare e per la valutazione del rischio e forniranno informazioni utili alla prevenzione dele all’educazione di un corretto stile di vita e indicazioni sul Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale per le persone conattivo presso il. La diagnosi precoce e il trattamento piu’ adeguato sono fondamentali per prevenire le complicanze del, il supporto della famiglia nella cura gioca un ruolo sostanziale ...

