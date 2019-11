Fiorentina | fra le idee di mercato per gennaio ci sarebbero Strootman | Florenzi e De Paul

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) Ladi Montella è al centro della bufera. La rovinosa sconfitta con il Cagliari ha chiuso un mese in cui è stata praticamente vanificata la striscia positiva di tre vittorie consecutive messa a segno tra fine settembre e inizio ottobre. Nelle ultime cinque gare sono arrivate le sconfitte con Lazio e Cagliari, i pareggi con Brescia e Parma e l’unica vittoria 2-1 in casa del Sassuolo. Un ruolino di marcia che non è piaciuto ai tifosi e, qualcuno sussurra, anche alla dirigenza. Nelle ultime ore si è sparsa al voce di un contatto con Luciano Spalletti per la possibile sostituzione sulla panchina viola di Montella. Per ora solo voci, non confermate dalla società, che dovrebbe dare al tecnico al possibilità di trovare durante la sosta leper ripartire. Il calendario viola tende una mano all’attuale allenatore visto che dopo la sosta ci saranno i match con Verona e, ...

CittadinidiTwtt : RT @muoversintoscan: ???? Per un problema tecnico in corso di viaggio al treno, il regionale 3110 (#PIOMBINO – #FIRENZE SMN) ha maturato un r… - muoversintoscan : ???? Per un problema tecnico in corso di viaggio al treno, il regionale 3110 (#PIOMBINO – #FIRENZE SMN) ha maturato u… -